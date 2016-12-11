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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

رئیس پلیس‌راه اردبیل:

رفتار ترافیکی شهروندان اردبیلی بهبود یافته است

رفتار ترافیکی شهروندان اردبیلی بهبود یافته است

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل گفت: با فرهنگ‌سازی مناسب و مستمر رفتار ترافیکی شهروندان استان به نسبت سال‌های گذشته بهبود یافته است.

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی شهروندان از رفتارهای ترافیکی اقدام شود و در این راستا سرانه‌ها نیز یاری گر پلیس‌راه استان هستند.

وی افزود: مجموعه اقدامات صورت گرفته موجب شده رفتار ترافیکی شهروندان اردبیلی بهبود یابد که می‌توان تأثیرات آن در کاهش تصادفات را مشاهده کرد.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد: در طول طرح زمستانی استان نیز که از ۱۷ آذرماه آغاز شده است تردد آرامی در محورهای مواصلاتی استان حاکم است.

وی خط قرمز پلیس‌راه استان را در طول طرح زمستانی رفتارهای پرخطر از جمله سبقت، تجاوز به چپ و سرعت غیرمجاز دانست و تصریح کرد: در مجموع روحیه رعایت قانون از سوی رانندگان با بهبود کیفی مواجه است.

فتاحی با بیان اینکه اغلب شهروندان به این باور رسیده‌اند که از سفرهای غیرضروری در زمستان کاسته و در طول سفر ضروری نیز نکات ایمنی را رعایت کنند، اضافه کرد: حتی میزان اطلاع از ضرورت‌های سفر در زمستان از جمله استفاده از زنجیر چرخ بهبود یافته است.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان بلامانع بوده و تنها محور خلخال- پونل به دلیل احتمال کولاک و ریزش بهمن تا پایان طرح زمستانی پلیس‌راه مسدود است.

وی افزود: در طی چند روز گذشته تنها دو مورد فوتی در تصادفات رانندگی به ثبت رسیده که یک مورد واژگونی پیکان ر محور حور و کشته شدن یک زن میان‌سال است.

وی اضافه کرد: مورد دوم آتش گرفتن پژو در حدفاصل سه‌راهی سرعین به سمت نیر است که در پی وقوع حادثه راننده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس‌راه استان با اشاره به بررسی این حادثه تأکید کرد: اینکه آتش‌سوزی خودرو به دلیل تصادف خودرو بوده یا عوامل دیگر در دست بررسی است.

فتاحی متذکر شد: طرح زمستانی پلیس‌راه استان تا ۲۰ اسفندماه اجرا می‌شود و روزانه ۵۵ اکیپ خودرویی با ۲۴۲ نفر در محورهای مواصلاتی استان به مسافران ارائه خدمت می‌کنند.

کد مطلب 3847145
محمد میرزایی ناطق

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