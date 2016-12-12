۶۰۰۰ کشتی گیر در استان همدان فعالیت می کنند

مهرداد سعدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیئت کشتی استان همدان مشکلات مالی بسیاری دارد، اظهار داشت: هیئت کشتی استان همدان در جذب اسپانسر خصوصی موفق نبوده است.

وی بابیان اینکه اصلی‌ترین موضوع امروز در بحث ورزش منابع مالی است و ورزش به یک صنعت تبدیل‌شده است، گفت: فوتبال استان همدان در حال حاضر در لیگ دسته دوم فوتبال کشور ۳ تا ۴ میلیارد تومان هزینه می‌کند آن‌وقت چطور یک کشتی‌گیر با قرارداد ۵ میلیون تومانی فعالیت کند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان با اشاره به بدهی سنگین هیئت کشتی استان همدان گفت: با توصیه استاندار و فرماندار همدان وارد لیگ برتر کشتی شدیم و با گذشت ۱۴ ماه هنوز ۵۸۵ میلیون تومان بدهی روی دست هیئت کشتی استان همدان باقی‌مانده است.

وی عنوان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان سالانه ۲۵ میلیون تومان در اختیار هیئت کشتی قرار می دهد اما با این مقدار چطور می‌شود هزینه‌های چند صدمیلیونی را مدیریت کرد که همین موضوع بزرگ‌ترین ضربه را به کشتی استان زده است.

وی با بیان اینکه ورزش بزرگ حاشیه های بزرگ نیز همراه دارد، گفت: ضعف کشتی در کل کشور کاملاً مشهود است و مشهد، لرستان و کرمانشاه که روزگاری قطب کشتی بودند حالا با روزهای اوج خود فاصله بسیاری دارند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: وضعیت خصوصی‌سازی در ورزش کشور شوک‌های بسیاری به کشتی وارد کرده و پشتوانه کشتی ضعیف است کمااینکه در هر وزن در کشتی آزاد و فرنگی مدعیان زیادی نداریم که این نشان می‌دهد کشور از کشتی حمایت نمی‌کند.