بهره‌ گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا در تولید روغن زیتون

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام اجاقلو ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی «کیفیت روغن زیتون و تست ارگانولپتیکی» به تولید انواع محصولات باغی دراستان زنجان اشاره وکردو افزود: در حال حاضر ۲۰ هزار هکتار از مجموع ۶۵ هزار هکتار سطح زیر کشت باغات استان مربوط به باغات زیتون است.

وی اظهار کرد: پتانسیل تولید سالانه ۵۰ هزار تن زیتون در استان نشان دهنده جایگاه ویژه این محصول در بین سایر محصولات باغی تولید شده در استان است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بر اهمیت برگزاری چنین کارگاه هایی، کیفیت روغن زیتون را مهم ترین مولفه در جلب رضایت مصرف کننده دانست و افزود: تولید روغن مرغوب و با کیفیت بالا نیازمند افزایش آگاهی تولید کنندگان در زمینه ویژگی های روغن زیتون با کیفیت است.

اجاقلو تاکید کرد: چگونگی تولید روغن زیتون با کیفیت و عوامل تاثیرگذار در کاهش کیفیت روغن زیتون از مرحله برداشت میوه زیتون تا روغن‌کشی و نگهداری بعد از آن تشریح و توضیح داده شد.

وی لازمه جلب رضایت مصرف کننده و ایجاد بازارهای همیشگی و مستمر را توجه ویژه به کیفیت زیتون و روغن زیتون تولیدی دانست و خاطرنشان کرد: در صورت جلب اعتماد مصرف کننده، بازار تقاضای محصول تولیدی افزایش پیدا خواهد کرد.

اجاقلو بر لزوم بهره‌ گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا در زمینه تولید روغن زیتون تاکید کرد و افزود: در این راستا برگزاری چنین کارگاه های آموزشی بسیار حائز اهمیت است.