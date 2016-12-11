ایرادهای شورای نگهبان به قوانین استاندارد در مجلس رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان استاندارد، اظهار کرد: ایرادهای که شورای نگهبان بر قوانین استاندارد وارد کرده بود در مجلس مطرح و این ایرادها رفع شد.

مرندی مقدم اضافه کرد: پس از رفع این ایرادها، قوانین بازنگری شده مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا روند تصویب نهایی آن‌ها انجام شود.

معاون اجرایی سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه بازنگری در قوانین استاندارد تحولی بزرگ در عملکرد سازمان استاندارد ایجاد خواهد کرد: گفت: بازنگری قوانین بر چگونگی تدوین سیاست‌های کلی این سازمان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وی اصلاح قوانین استاندارد را گامی در راستای خدمات‌رسانی باکیفیت‌تر به مردم و ارتقای مفهوم استاندارد در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ملی استاندارد در استان البرز مستقر است.