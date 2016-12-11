​۶۱۷ هکتار از مزارع جو و کلزای بهار براثر سرما خسارت دیدند

هوشنگ کرمی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی چند روز اخیر بروز سرما باعث وارد آمدن خسارت به بخشی از محصولات زراعی شهرستان شده است، گفت: متاسفانه عمده خسارت وارده بر محصولات زراعی جو و کلزای این شهرستان اعلام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶۱۷ هکتار از مزارع جو و کلزا بهار دچار خسارت و سرمازدگی شده‌اند، گفت: خوشبختانه به محصولات دائمی و باغات سرمازدگی گزارش نشده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار بابیان اینکه سرمازدگی بالغ‌بر ۱۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به بخش زراعی این شهرستان خسارت وارد آورده است از کشاورزان خواست: با توجه به تمدید بیمه محصولات زراعی به‌ویژه گندم و جو و وضعیت نامناسب بارندگی و احتمال بروز خسارت با مراجعه به شرکت بیمه گر نسبت به بیمه محصول خود اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه مهلت بیمه محصول گندم و جو شهرستان تا آخر آذرماه تمدیدشده است، افزود: کشاورزان می‌توانند در فرصت کوتاه باقیمانده به دفتر صندوق بیمه محصولات کشاورزی واقع در میدان آزادگان بهار مراجعه کرده و محصول خود را بیمه کنند .