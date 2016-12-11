ترک اعضا به نشانه اعتراض به رئیس/جلسه شورای شهر رشت ناتمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی رشت صبح یکشنبه پس از گذشت دو ساعت، در حالی ناتمام باقی ماند که قرار بود در آن شهردار به سوالات اعضا که از پیش تعیین شده بود پاسخ دهد.

در حضور شهردار، اعضا به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند

با وجود اینکه شهردار رشت به اذن رئیس شورا وارد صحن عمارت شورا شد اما با خروج اعضا از صحن به نشانه اعتراض به رئیس شورا در خصوص لایحه خرید سهام باشگاه سپیدرود رشت، جلسه از رسمیت افتاد و جلسه فوق ناتمام باقی ماند.

اعتراض اعضا به عملکرد مسعود کاظمی رئیس شورا زمانی به خروج از صحن منتهی شد که پس از بحث و نطق و پیشنهادهای متعدد اعضا درباره لایحه خرید باشگاه سپیدرود، وی نسبت به ابهام در این لایحه اعتراض کرد و لایحه پیشینی که مربوط به اعطای کمک ۸۴۱ میلیون تومانی برای کمک به این تیم بود را به رأی گذاشت.

اگرچه لایحه فوق با جلب رأی اعضا به تصویب رسید اما تعدادی از اعضا پس از رای دادن اعلام کردند که لایحه خرید تیم مطرح شده اما رئیس شورا لایحه اعطای کمک را به رای گذاشته و روند رای گیری بدون ارائه توضیحات شفاف به آن ها تحمیل شده است.

لایحه خرید باشگاه سپیدرود_یکی از قدیمی ترین تیم های فوتبال_ از مدتها پیش از سوی شهرداری به شورا ارائه شده است اما شورا پس از بررسی های هرازچندگاهی نسبت به تصمیم گیری درباره خرید تیم، بارها جلسات مختلفی را برای بررسی جوانب مختلف این خرید تشکیل دادند.

هفته گذشته بود که با تصمیم دو کمیسیون برنامه و بودجه و فرهنگی شورای رشت، لایحه خرید این تیم توسط شهرداری رشت تایید شد و این دو کمیسیون خواستار نظر نهایی اداره کل ورزش و جوانان درباره آنالیز دقیق مالی روش خرید تیم و همینطور ارائه شیوه نامه مدیریت باشگاه از سوی شهرداری شدند.

با پاسخ دادن اداره کل ورزش و جوانان به خواسته شورای رشت، آوردن دو کلمه در متن نامه سبب ابهام اعضا درباره چگونگی تسویه کردن بدهی های تیم شد اما در جلسه یکصد و شصت و هشتم شورا_امروز _ لایه های مختلف خرید این تیم از سوی برخی اعضا شفاف تر شد و برخی اعضا از ارائه نکردن شیوه نامه مدیریت تیم زا سوی شهرداری انتقاد کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا که خرید این تیم در کمیسیون مربوطه رای آورده است نسبت به شفاف نبودن فهرست طلبکاران این تیم نطق کرد.

رضا موسوی روزان با بیان اینکه باید مشخص باشد که چه کسانی از تیم بدهی دارند گفت: هنور مشخص نیست که طلب ها متعلق به چه کسانی است و برای خرید تیم حداقل باید این موضوع شفاف باشد.

وی تصریح کرد: شورا موافق خرید باشگاه است اما حداقل انتظار این است که بدهی های این تیم مشخص باشد و برای این منظور پیشنهاد می کنم کارگروهی برای بررسی جوانب این منظور اعم از اعضای شورا، شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شود.

عضو دیگر شورا نسبت به اینکه آوردن کلمه تضامن به جای تضمین در نامه اداره کل ورزش و جوانان نشان دهنده این است که تمامی بدهی های باشگاه پس از خرید بر عهده مالک خواهد بود گفت: باید نسبت به خرید این تیم کمال دقت صورت گیرد.

محمدعلی رفیعی با تاکید بر رعایت دقیق تمام جوانب حقوقی و قانونی برای خرید باشگاه افزود: نمی توان بدون روشن شدن تمام جوانب حقوقی درباره خرید تیم به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری کرد.

عضو دیگر شورا با بیان اینکه نباید خرید باشگاه را دچار مسائل حاشیه ای کرد گفت: الان زمان کمک به تیم سپیدرود است.

اسماعیل حاجی پور تصریح کرد: باید فارغ از همه حواشی نسبت به خرید تیمی که مورد علاقه شهروندان از پیر و جوان است، تصمیم درست گرفت و هم اکنون زمانی است که این تیم به کمک نیاز دارد.

با توضیحات سایر اعضا که تقریبا همگی نسبت به این موضوع اظهار نظر کردند، رئیس شورا در اقدامی که از سوی اعضا مورد اعتراض واقع شد، پیشنهاد اعطای کمک مالی به تیم سپیدرود به مبلغ ۸۴۱ میلیون تومان را به رأی گذاشت که با وجود به دست آوردن رای موافقت، اعضا نسبت به این رای گیری از سوی رئیس شورا اعتراض کرده و جلسه را یک به یک ترک کردند.

اما جلسه فوق میزبان شهردار رشت بود که با وجود دعوت رئیس شورا از شهردار برای ورود به صحن، با خروج اعضا از رسمیت افتاد و ناتمام باقی ماند.

عضو شورا از تصمیم برای اعزام مجدد به سوریه خبر داد

در بخش نخست جلسه یکصد و شصت و هشتم شورای رشت، بازگشت محمود باقری خطیبانی از عملیات آزادسازی حلب در سوریه، جلسه را تحت الشعاع خود قرار داد.

وی که در استقبال و خیرمقدم گویی اعضا وارد صحن شد پس از حضور، به بیان خاطراتی از اعزام به سوریه پرداخت و تاکید کرد: مجددا برای حضور در عملیات به سوریه اعزام می شود.

علاوه بر این، تنها ناطق جلسه شورای شهر رشت، توجه شهرداری به حوزه ورزش و سلامت بانوان را خواستار شد.

فاطمه شیرزاد با بیان اینکه وضعیت دو سالن ورزشی بانوان در باقرآباد و سالن حجاب برای حضور بانوان آماده سازی نشده است گفت: برای این دو سالن ورزشی در بودجه امسال ردیف های مجزا دیده شده است.

وی افزود: با وجود پیش بینی بودجه اما هیچ اقدامی در این حوزه از سوی شهرداری تاکنون صورت نگرفته است.

شیرزاد همچنین خواستار افزایش تعداد پارک های ویژه بانوان در سطح شهر شد و گفت: امیدوارم تا پایان سال شاهد افتتاح پارک های مختص بانوان باشیم.