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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

معاون توسعه قهرمانی ورزش و جوانان استان همدان:

نگاه دستگاه ورزش استان همدان در مجمع کشتی حمایت از هیچ شخصی نیست

نگاه دستگاه ورزش استان همدان در مجمع کشتی حمایت از هیچ شخصی نیست

همدان- معاون توسعه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: نگاه دستگاه ورزش استان همدان در مجمع انتخاباتی هیئت کشتی حمایت از هیچ شخصی نیست و تنها به دنبال رشد کشتی استان هستیم.

علی ضمیری کامل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان همدان اظهار داشت: ثبت‌نام یک‌باره ۱۲ نفر در یک مجمع انتخاباتی زیاد جالب نیست.

وی افزود: باید اهالی کشتی تا زمان باقی‌مانده به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان همدان به اجماع برسند و در نهایت ۳ نفر وارد انتخابات شوند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه کشتی استان همدان نیاز به وحدت دارد، بیان کرد: اهالی کشتی استان همدان باید به اجماع برسند که شایسته‌ترین فرد با توجه به شناختی که از ورزش کشتی استان دارد، سکان ورزش اول استان همدان را در دست بگیرد.

ضمیری کامل به قدمت و افتخارات این هیئت اشاره و عنوان کرد: باید کسی که همه اهالی کشتی استان همدان از وی حمایت کنند سکاندار هیئت کشتی استان شود و افراد نیز به رأی مجمع احترام بگذارند و اختلاف‌ها را فراموش کنند.

وی با بیان اینکه نگاه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان حمایت از شخص خاصی نیست، گفت: در مجامع انتخاباتی هیئت های ورزشی استان همدان، شخص برای ما مهم نیست و تنها هدف، رشد و توسعه ورزش استان همدان است.

 معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان همدان نیز از این وضعیت مستثنی نیست.

ضمیری کامل با اشاره به بدهی های هیئت کشتی استان همدان بیان کرد: در ورزش ۳ بحث ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای مدنظر است که بخش حرفه‌ای شامل حضور در لیگ‌ها است که طبق قانون ادارات ورزش اجازه ورود به این بخش را ندارد که بدهی هیئت کشتی استان همدان نیز از ورود این هیئت در لیگ است.

وی یادآور شد: باید با برنامه در لیگ ورود پیدا کنیم چراکه با قول و وعده نمی‌توان به ورزش کمک کرد.

کد مطلب 3847167

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