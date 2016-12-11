  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

نظام تربیتی اسلام در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد

نظام تربیتی اسلام در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: باید نظام تربیتی اسلام در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح خراسان جنوبی گفت:خانوده ها در تربیت فرزندان باید نظام تربیتی را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه صداقت، امانت و رازداری از اصول مهم زندگی است، اظهار کرد: این گوهرهای گرانبها در زندگی امروزی کمرنگ شده است.

حجت الاسلام لطفیان ناپایداری بنیان خانواده را از آسیب های کنونی جامعه دانست و گفت: رابطه والدین با یکدیگر و با فرزندان متحول شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: این رابطه ها به گونه ای شده که محیط زندگی پاسخگوی نیازهای اعضا نیست.

وی خانواده را کانون آموزش سبک زندگی اسلامی دانست و افزود: پادرمیانی بزرگترها می تواند مانع فروپاشی زندگی جوانان شود.

حجت الاسلام لطفیان با تاکید بر اینکه خانواده ها باید به نظام تربیتی اسلام توجه کنند، اظهار کرد: همچین خانواده ها باید ارتباطات خود را در پرتو معارف اسلامی پایدار کنند.

کد مطلب 3847168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها