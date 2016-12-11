۱۹۲ میلیاردتومان تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر یکشنبه در کارگروه رفع موانع تولید استان بیان کرد: از خردادماه سال جاری تاکنون به ۳۳۷ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از این میزان ۱۴۰ میلیارد تومان از محل صندوق طرح رونق و ۱۵۲ میلیارد تومان پرداختی مستقیم بانک ها بوده است.

شهرکی ادامه داد: در مجموع درشش ماهه سال جاری ۱۹۲ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی، تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات ادامه دارد، اظهار کرد: واحدهایی که بنا به دستورالعمل٬ شرایط اخذ وام را دارند، تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به شرایط اخذ وام بیان کرد: آن دسته از واحدهای تولیدی که بازار فروش محصول را داشته و مشکل نقدینگی دارند، در اولویت دریافت تسهیلات هستند.

شهرکی از تشکیل کمیته نظارت بر پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: این کمیته متشکل از دستگاه های ذیربط و استانداری است.

وی بیان کرد: واحدهایی که موفق به اخذ تسهیلات شده اند هنوز به طور کامل به چرخه تولید برنگشته اند که امید است به هدف نهایی خود برسند.

شهرکی از افزایش ۳۶ درصدی صادرات استان از یک سال گذشته خبر داد و گفت: امید است بتوانیم آمار تولید استان را بالا ببریم.