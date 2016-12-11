نامه رئیس دانشگاه تهران به وزیر امور خارجه برای آزادی یک استاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در نامه ای به محمد جواد ظریف خواستار اقدام وزارت امور خارجه درخصوص بازداشت سید نصرالله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همکار وی عبدالحسین قلی صفایی که به منظور وکالت شهروندان ایرانی زندانی در کنیا به این کشور سفر کرده بودند، شد.

در این نامه آمده است: براساس «اطلاعیه جهانی حقوق بشر» ۱۹۴۸ و با توجه «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که دولت‌ها را متعهد به ارتقای احترام جهانی به حقوق بشر از جمله حق برخورداری از معاضدت حقوقی می‌کند و نیز با توجه به «مجموعه اصل حمایت از اشخاص تحت بازداشت یا زندانی به هر شکل» که شخص زندانی باید از معاضدت مشاور حقوقی برخوردار باشد و مستند به «قواعد حداقلی معیار رفتار با زندانیان» و «تضمینات مطمئن حمایت از اشخاصی که با محکومیت مرگ مواجه هستند» و به طور خاص به استناد به مواد ۱ تا ۴ و نیز مواد ۱۶ تا ۲۲ اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری ۱۹۹۰ (بیانیه هاوانا) بازداشت افراد مذکور و عدم آزادی فوری نامبردگان، خلاف تمامی معاهدات بین‌المللی است.

براین ‌اساس به نمایندگی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران، خواستار آزادی بدون قید و شرط فوری نامبردگان هستیم و انتظار داریم ضمن انعکاس مراتب فوق به وزارت امور خارجه کشور کنیا برای آزادی هرچه سریع‌تر این همکار دانشگاهی و رفع نگرانی از خانواده و همکاران وی اقدامات لازم صورت گیرد.