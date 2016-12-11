اروپا به «دونالد ترامپ» فرصت دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ با اشاره به نزدیکی روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اظهار داشت: به نظر می رسد در شرایط کنونی اروپا باید به رئیس جمهوری جدید آمریکا زمان دهد تا ببنیم چه برنامه هایی را در پیش می گیرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به مناسب بودن تقابل رفتاری میان اروپا و آمریکا گفت: باید به این نکته توجه داشت که اروپا و آمریکا با روی کار آمدن ترامپ شروع دیگری برای روابط خود متصور شوند.

رئیس پارلمان اروپا با بیان اینکه تا پیش از انتخابات آمریکا ترامپ را فردی خطرناک قلمداد می کرده، افزود: اکنون شرایط به گونه دیگری رقم خورده و ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شده است، پس به عنوان یک رئیس جمهور باید برای وی احترام قائل شویم.

شولتز در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار نداریم که دولت آتی آمریکا سیاست های خود را به یکباره تغییر دهد.