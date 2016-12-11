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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

استاندار قم:

همایش بحران دریاچه نمک در اسفندماه امسال برگزار می‌شود

همایش بحران دریاچه نمک در اسفندماه امسال برگزار می‌شود

قم - استاندار قم با اشاره به ضرورت آگاهی بخشی به مسئولان ملی در زمینه بحران دریاچه نمک، اظهار داشت: اسفندماه سال جاری همایشی در این زمینه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم سید مهدی صادقی در جلسه شورای معاونین استانداری قم طی سخنانی با اشاره به کاهش منابع آب زیرزمینی و نیز حق آبه‌های زیست محیطی استان قم، اظهار داشت: این مسئله باید در سطح ملی بررسی و راهکار مناسب برای آن اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه ریزگردهای ناشی از خشکی دریاچه نمک استان‌های مرکزی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد، افزود: در راستای آگاهی بخشی به مسئولان ملی و نیز استان‌های همجوار، همایشی تحت عنوان بحران دریاچه نمک در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

استاندار قم در ادامه به اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تضعیف روحیه مردم و ناامید کردن مردم جفا در حق نظام اسلامی است که این مسئله باید مورد توجه افراد تأثیرگذار و نیز رسانه‌ها قرار بگیرد.

صادقی همچنین جایگاه حاکمیتی نهاد استانداری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مدیران استانداری قم باید با جدیت بیشتری دستگاه‌های اجرایی را نظارت و ارزیابی نموده و در راستای انجام رسالت‌ها مدیران اجرایی را یاری دهند.

کد مطلب 3847182

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