به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم سید مهدی صادقی در جلسه شورای معاونین استانداری قم طی سخنانی با اشاره به کاهش منابع آب زیرزمینی و نیز حق آبه‌های زیست محیطی استان قم، اظهار داشت: این مسئله باید در سطح ملی بررسی و راهکار مناسب برای آن اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه ریزگردهای ناشی از خشکی دریاچه نمک استان‌های مرکزی کشور را با چالش مواجه خواهد کرد، افزود: در راستای آگاهی بخشی به مسئولان ملی و نیز استان‌های همجوار، همایشی تحت عنوان بحران دریاچه نمک در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

استاندار قم در ادامه به اقدامات دولت تدبیر و امید در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تضعیف روحیه مردم و ناامید کردن مردم جفا در حق نظام اسلامی است که این مسئله باید مورد توجه افراد تأثیرگذار و نیز رسانه‌ها قرار بگیرد.

صادقی همچنین جایگاه حاکمیتی نهاد استانداری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: مدیران استانداری قم باید با جدیت بیشتری دستگاه‌های اجرایی را نظارت و ارزیابی نموده و در راستای انجام رسالت‌ها مدیران اجرایی را یاری دهند.