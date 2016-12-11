به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری اردکانی در همایش زنان و زندگی شهری با بیان اینکه مسئله، نیاز و مشکلات زنان در زندگی شهری، حاصل جامعه کنونی و تقابل زندگی مدرنیته با سنتی است، گفت: هرچند در طول تاریخ بشریت زن و مرد شأن مساوی نداشتند چرا که این مسئله در زندگی سنتی گذشته مساله مهمی نبوده است، اما تساوی شأن زن و مرد در دنیای جدید مورد توجه قرار گرفته است.

تزلزل خانواده به دلیل دوری مردم از هویت و فرهنگ خود است

وی ادامه داد: آنچه در جامعه اسلامی اهمیت دارد، این است که تمام تلاش برای حفظ خانواده و ارکان آن است. اگر خانواده تزلزل پیدا کرده است، مسئله دوری مردم از هویت و فرهنگ خود است.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به اهمیت امنیت زنان در شهر بیان کرد: زنان نیازمند امنیتی به اندازه مردان در شهرها هستند. این نیاز تنها در شهرهای آسیایی وجود ندارد، بلکه در تمام شهرهای دنیا زنان به این امنیت نیاز دارند.

داوری اردکانی با بیان اینکه در شهری که امنیت برای زنان وجود ندارد، زنان حضور جدی و تاثیرگذاری نخواهند داشت، یادآور شد: تأمین امنیت زنان در شهرها مسئله‌ای است که از قرن هجدهم در شهرهای دنیا به عنوان یک خواسته و نیاز از سوی زنان و فعالان اجتماعی مطرح شد.

تعبیر تاریخی از زنان عامل ظلم به زن

وی با اشاره به اینکه از گذشته تاکنون زنان بزرگی در دنیا به عنوان یک اندیشمند بزرگ کارهای بزرگی را انجام داده‌اند؛ گفت: من قبول دارم که به زنان ظلم شده است و امروز نیز ظلم زیادی به این قشر شده است، اما باید دید ظالم این ظلم کیست؟ برای این بررسی باید ابتدا عدل را بشناسیم. هرچند بیشتر جامعه ما مردسالار است، اما این مردان نیستند که به زنان ظلم می‌کنند. ظلمی که در طول تاریخ به زن شده این است که زن به تن و طبیعت و مرد به عقل تعبیر شد.

در ادامه عباس رجبی‌فرد مسئول کمیته علمی سازمان ملل متحد گفت: براساس اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۳۰ توجه به مسائل و موضوعات زنان در ۱۹۰ کشور جهان که این اهداف مورد تصویب قرار گرفته، اولویت اصلی مسئولان و تصمیم گیران شهری است.

وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت در دنیا سازمان ملل متحد بر مبنای توسعه پایدار شهرها توجه به تمام اقشار جامعه از جمله زنان را مورد توجه قرار داده است.

رئیس دپارتمان مهندسی زیربنایی دانشکده مهندسی دانشگاه ملبورن و مسئول کمیته علمی سازمان ملل با اشاره به اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل متحد تا سال ۲۰۳۰ ادامه داد: ۸ تا ۱۱ مورد از اهداف سازمان ملل به طور مستقیم به موضوع زنان می‌پردازد و دو آیتم ۵ و ۱۱ به طور مستقیم به موضوع زنان و توسعه پایدار شهری می‌پردازد.

رجبی‌فرد با تاکید براینکه بین زنان و مردان تفاوتی از منظر دسترسی به امکانات شهری وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت دنیا در شهرها زندگی می‌کنند و ۶۰۰ شهری که این جمعیت را در خود جای داده است، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار و اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل دارند.