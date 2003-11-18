به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، دراين نظر سنجي 47 درصد از افراد نظر سنجي شده با سياست هاي جنگ طلبانه جرج بوش رييس جمهوري آمريكا مخالفت كردند .

الجزيره افزود: درنظر سنجي مشابه اي كه در روزهاي سوم و پنجم همان ماه نوامبر گذشته صورت گرفت نشان داد كه شمارتاييد كنندگان ومخالفان سياست بوش درمنطقه خاورميانه از54 به 43 درصد كاهش داشته است . لازم به ذكر است حمله به عراق، افزايش شمار تلفات نيروهاي آمريكايي در عراق يكي ازعلل مخدوش شدن چهره بوش در نزد افكارمردم آمريكا است .لازم به ذكر است كه در نظرسنجي هايي كه پيشتر توسط همين موسسات نظر سنجي انجام گرفت، 50 درصد افراد نظر سنجي شده با حمله آمريكا به عراق مخالفت كرده بودند و 57 درصد هم خواستارعقب نشيني نيروهاي آمريكايي ازعراق شده بودند .