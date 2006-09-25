دستورالعمل صدور مجوز تاسيس چاپخانه صادر مي شود / امكان واگذاري برخي اختيارات به صنف چاپ وجود دارد

جلال ذكايي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : دستورالعمل فعاليت هاي چاپي هم اكنون نهايي شده و براي اجرايي شدن آن فقط نياز به امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد .

وي تصريح كرد : بيش از يك ماه پيش دستورالعمل صدور مجوز فعاليت هاي چاپي پس از برگزاري بيش از 25 جلسه كارشناسي مختلف و با گذر از اختلاف هاي فراوان ميان اتحاديه هاي مختلف صنعت چاپ و دفتر امور چاپ نهايي شد و در جلسه اي با حضور معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد ، مديركل دفتر امور چاپ و نمايندگان اتحاديه هاي مختلف به تصويب حاضران رسيد .

ذكايي ادامه داد : بر اساس آيين نامه جديد ، اتحاديه هاي صنفي پس ازرعايت تشريفات و پس ازتفويض اختيار ازسوي وزارت ارشاد مي توانند نسبت به اعلام نظر درخصوص صلاحيت متقاضيان اقدام و بر اساس قانون ، اجازه صدور چاپخانه تنها با وزارت ارشاد است كه در دوره هاي قبل با همين شيوه عمل شده بود .

وي يادآور شد : ممكن است همچنان اين اجازه را به صنف واگذار كنيم ولي تا زمان ابلاغ اين آيين نامه از سوي وزير نمي توانيم تصميمي بگيريم .

مدير دفتر حمايت از چاپ ارشاد خاطرنشان كرد : اكنون هم اين امكان وجود دارد كه بخشي از اختيارات خود را به اين اتحاديه واگذار كنيم و هيچ منعي در اين رابطه وجود ندارد .