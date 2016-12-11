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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

در نشستی علمی؛

سرقت علمی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد

سرقت علمی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد

نشست علمی «بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی» در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در نشست علمی «بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی»، صفر بیک زاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در خصوص مباحث حقوقی سرقت علمی نکاتی را بیان می کند.

این موضوع با حضور داود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر و محمدحسین ساکت، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب به عنوان دیگر سخنرانان این نشست، مطرح می شود.

این نشست در سومین روز هفته پژوهش و با همکاری انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران و انتشارات فرهنگ معاصر، دوشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۴ تا ۱۵ در تالار سخن ایرانداک برگزار می‌شود.

کد مطلب 3847200

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