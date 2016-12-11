سرقت علمی از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در نشست علمی «بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی»، صفر بیک زاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در خصوص مباحث حقوقی سرقت علمی نکاتی را بیان می کند.

این موضوع با حضور داود موسایی، مدیر انتشارات فرهنگ معاصر و محمدحسین ساکت، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب به عنوان دیگر سخنرانان این نشست، مطرح می شود.

این نشست در سومین روز هفته پژوهش و با همکاری انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران و انتشارات فرهنگ معاصر، دوشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۴ تا ۱۵ در تالار سخن ایرانداک برگزار می‌شود.