رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژههای ورزشی که تا پایان سال در استانهمدان به بهرهبرداری میرسند، اظهار داشت: پروژه ورزشی کوی محمدیه در حال نصب کفپوش سالن است و پروژه سالن سرپوشیده ورزشی گلتپه و پروژه سالن ورزشی روستای اصله از توابع فامنین و پروژه ورزشی روستای پرلو نیز تا دهه فجر به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: سرانه ورزشی استانهمدان با تکمیل و افتتاح این پروژهها افزایش پیداکرده و در وضعیت مناسبتری قرار خواهیم گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به سایر پروژههای ورزشی استانهمدان گفت: با حمایت مدیریت ارشد استانهمدان به دنبال این هستیم تا دهه فجر فاز اول استادیوم ۵ هزارنفری ملایر را تکمیل کنیم.
منعم عنوان کرد: همچنین پروژههای دیگری نیز در دست اجرا داریم که تکمیل آنها به شرایط آب و هوایی و تزریق اعتبارات بستگی دارد.
وی با اشاره به تعداد پروژههای ورزشی استانهمدان بیان کرد: در استانهمدان ۸۲ پروژه ورزشی نیمهتمام وجود دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: از این تعداد ۳۹ پروژه استانی، ۳۲ پروژه ملی و ۱۱ پروژه نیز پروژههای شرکت توسعه نگهداری امکان ورزشی کشور است.
منعم با اشاره به چشمانداز اصلی ورزش استانهمدان گفت: یکی از اولویتهای بسیار مهم، ارتقای جایگاه ورزش استان در عرصههای منطقهای، جهانی و بینالمللی با تأمین و توسعه ورزش قهرمانی است.
وی یادآور شد: هیئتهای ورزشی باید به سمت جذب حامیان بخش خصوصی پیش بروند و با جذب و مشارکت حامیان مالی، در توسعه رشتههای ورزشی تلاش کنند.
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