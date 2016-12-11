  1. استانها
  2. قم
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

آیت الله امینی به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود

آیت الله امینی به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود

قم - مسئول دفتر آیت الله امینی گفت: حال این استاد حوزه علمیه قم کاملاً خوب، مساعد و رو به بهبودی بوده و ظرف روزهای آینده، پس از چکاپ و تأیید پزشکان از بیمارستان مرخص خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام سامعی در خصوص بستری شدن آیت الله ابراهیم امینی در یکی از بیمارستان‌های قم گفت: حال عمومی این استاد حوزه و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری که به دلیل ضعف جسمانی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شده است کاملاً خوب، مساعد و رو به بهبودی بوده و ظرف روزهای آینده، پس از چکاپ و تایید پزشکان از بیمارستان مرخص خواهند شد.

مسئول دفتر آیت الله امینی افزود: خبر برخی از سایت‌ها و خبرگزاری ها مبنی بر سکته ایشان صحت ندارد.

وی گفت: آیت الله امینی صبح امروز از پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 3847222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها