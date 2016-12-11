به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام سامعی در خصوص بستری شدن آیت الله ابراهیم امینی در یکی از بیمارستان‌های قم گفت: حال عمومی این استاد حوزه و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری که به دلیل ضعف جسمانی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شده است کاملاً خوب، مساعد و رو به بهبودی بوده و ظرف روزهای آینده، پس از چکاپ و تایید پزشکان از بیمارستان مرخص خواهند شد.

مسئول دفتر آیت الله امینی افزود: خبر برخی از سایت‌ها و خبرگزاری ها مبنی بر سکته ایشان صحت ندارد.

وی گفت: آیت الله امینی صبح امروز از پزشکان و کادر درمانی این بیمارستان تقدیر و تشکر کرد.