معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ابلاغی دکتر فرزین حلب چی را به ‌عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه منصوب کرده است.

در حکم دکتر حلب‌چی آمده است: دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌ عنوان نماد آموزش عالی در حیطه علوم پزشکی در کنار وظایف بزرگ خود در تولید دانش و ارائه خدمات سلامت به جامعه، مأموریت مهم تربیت نیروی انسانی متخصص را نیز بر عهده دارد که بخش قابل ‌توجهی از آن در حوزه دانشجویی فرهنگی صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این حکم یادآور شده است: پیگیری برنامه‌های چهارساله دانشگاه در حوزه دانشجویی فرهنگی، محوریت دانشجو در تمام فعالیت‌های آن حوزه، برقراری ارتباط مؤثر، مستمر و دوسویه با دانشجویان بخشی از کارهای این حوزه است.

توجه به نیازهای دانشجویی و پاسخ‌گویی شفاف، محترمانه و صادقانه در صورت عدم امکان برآورده شدن درخواست‌ها، بهره‌گیری از توان بالای دانشجویان مستعد در امور مختلف دانشگاه و فراهم کردن فضای آرام و پرنشاط برای فعالیت‌های دانشجویی، بازنگری فرآیندها و تسهیل حداکثری در امور جاری متناسب با امکانات و آموزش مستمر و مؤثر کارکنان و افرادی که در تماس مستقیم با دانشجویان هستند، نیز از دیگر مواردی است که باید معاون جدید پیگیری کند.

جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از تلاش دکتر مصطفی محقق در دوران تصدی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ابلاغی با حفظ سمت ریاست بیمارستان یاس، وی را به‌ عنوان مشاور خود در حوزه دانشجویی فرهنگی منصوب کرد.