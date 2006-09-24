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۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۸

دبير فدراسيون وزنه برداري در گفتگو با مهر :

رضازاده دوپينگي نيست / در حال پيگيري دوپينگ وزنه برداران هستيم

رضازاده دوپينگي نيست / در حال پيگيري دوپينگ وزنه برداران هستيم

دبير فدراسيون وزنه برداري ضمن تاييد خبر دوپينگي بودن 9 وزنه بردار تيم ملي اعلام كرد حسين رضازاده جزء وزنه برداران دوپينگي نيست.

فلاحتي نژاد كه پس از اعلام مثبت بودن جواب آزمايش 9 وزنه بردار تيم ملي با خبرنگار مهر گفتگو مي كرد با تاييد اين خبر  اظهار داشت: عنوان شده كه 9 وزنه بردار از 11 وزنه بردارتيم ملي دوپينگي هستند با اين حال هنوزبه طور رسمي اين موضوع به ما ابلاغ نشده است.

وي در جواب سوال خبرنگار مهر كه حسين رضازاده نيز در بين وزنه برداران دوپينگي هست يا خير گفت: رضازاده جزء دوپينگي ها نيست و اين موضوع مايه دلگرمي ماست.

قراربود تيم ملي وزنه برداري كشور فردا تهران را به قصد حضور در رقابت هاي جهاني دومنيكن ترك كند كه با اين اتفاق علاوه بر لغو سفر ملي پوشان ، اردوي اين تيم نيز تعطيل شده است.

کد مطلب 384723

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