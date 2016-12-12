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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۴۵

سعید آذری در گفتگو با مهر:

نمی‌خواهیم وارد چالش شویم/ وقت صحبت از مالیات بنگستون نیست

نمی‌خواهیم وارد چالش شویم/ وقت صحبت از مالیات بنگستون نیست

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن می گوید قصد ندارد قبل از بازی با پرسپولیس حرفی بزند که تیم حریف وارد چالش شود.

سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار این هفته پرسپولیس با ذوب آهن در لیگ برتر فوتبال، گفت: برای بازی با پرسپولیس و استقلال نگرانی و دغدغه ای نداریم چرا که مسابقات بزرگ انگیزه لازم را در بازیکنان و کادر فنی تنظیم می کند. امیدوارم شاهد یک بازی قدرتمندانه و شرافتمندانه باشیم.

وی درباره اینکه باشگاه ذوب آهن در ماه ها و سالهای اخیر با پرسپولیس بر سر مسائلی مثل حق رشد محسن مسلمان و مالیات «بنگستون» درگیر بوده است، تصریح کرد: الان وقت این صحبتها نیست. نمی خواهم حرفی بزنم که هواداران خوب پرسپولیس و اعضای این تیم فکر کنند که پرسپولیس را وارد چالش می کنم. این هفته بحث ما فنی است نه چیز دیگری.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خاطرنشان کرد: صحبت از ا ین موارد باشد برای هفته های بعد. ما نمی خواهیم از این نوع حربه ها استفاده کنیم که تمرکز حریف را به هم بزنیم. سعی می کنیم وارد این فضا نشویم و امیدواریم که شاهد یک بازی جوانمردانه و شرافتمندانه باشیم.

آذری درباره احتمال جدایی و یا جذب بازیکن در نیم فصل، تصریح کرد: فکر نمی کنم تغییرات زیادی داشته باشیم ولی اگر نیاز باشد بعد از بازی با پدیده  مشهد، با کادر فنی صحبت خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت قاسم حدادی فر گفت: قاسم از دو روز پیش تمریناتش را شروع کرده است و ان شاءالله از اواسط بهمن ماه به تیم اضافه خواهد شد.

کد مطلب 3847232

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    نظرات

    • فوتبال دوست IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      با سلام.شکایت ذوب آهن از پرسپولیس بعد از هفته چهاردهم. اقای آذری، باز یک هفته مانده به بازی با پرسپولیس واستارت حاشیه شما، مانند گذشته؟! پس کی قرار است ورزش کشور ما با روح پهلوانی امیخته شود؟هر وقت که شما جناب ادزی با پرسپولیس بازی داشتی دنباله جنگ روانی می روی، گیر یم که با این مسائل تیم فوتبال شما پرسپولیس را شکست دهد. ایا پیروزی با ترفند به دل شما به عنوان یک ورزشکار پیشکسوت می چسبد؟؟؟

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