وزیر فرهنگ الجزایر بر توسعه روابط فرهنگی با ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای برگزاری هفته فرهنگی الجزایر در تهران، عزالدین میهوبی، وزیر فرهنگ الجزایر و هیأت همراه در نخستین برنامه سفر خود به کشورمان، صبح امروز (۲۱ آذرماه)، ضمن حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

ابراهیمی‌ترکمان در سخنان ابتدایی خود، از ملت الجزایر به عنوان دوست و برادر ایران یاد کرد و گفت: حضور وزیر فرهنگ الجزایر در جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند است؛ بین دو کشور هیچ تفاوتی قائل نیستیم، زیرا دو کشور دارای یک وجه مشترک، مقاومتی بودن هستند.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به قیام کردن ایران و الجزایر علیه استعمار اشاره و تصریح کرد: شباهت‌های بسیار ایران و الجزایر منجر به ایجاد دوستی و نزدیکی بین دو کشور شده است که این روابط می‌تواند بسط و گسترش یابد تا به نقطه مطلوبی از سطوح تعاملات فرهنگی دست یابیم.

وی افزود: برخی بر این باورند که جهان در قرن ۲۱، دارای تکنولوژی جدیدی می‌شود و بشر به آرامش می‌رسد، اما غافل از آنکه در کنار تکنولوژی، اخلاق نباشد بشر دچار جهالت می‌شود، زیرا انسان جاهل مدرن از تکنولوژی استفاده می‌کند و خطر آن برای همگان، بسیار خواهد بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به خلق گروه‌های جنایتکار تکفیری گفت: متأسفانه امروز شاهد خلق گروه‌های افراط‌گرایی هستیم که دچار غفلت شده‌اند و به نام اسلام و مقدسات در سطح جهان ظلم می‌کنند که اتفاق این رُخ‌داد، منجر به وارد کردن آسیب‌های جدی به فرهنگ و تمدن اسلامی شده است.

ابراهیمی‌ترکمان با تأکید بر تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور ایران و الجزایر گفت: ما می‌توانیم در بحث فرهنگ و هنر همکاری‌های مشترکی را در دستور کار قرار دهیم و گام‌های استواری را در مسیر توسعه روابط فرهنگی برداریم.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه، ضمن رونمایی از ترجمه کتاب عزالدین میهوبی به زبان فارسی گفت: امیدواریم از طریق تعاملات فرهنگی میان دو کشور به ویژه در بحث مکتوبات فرهنگی، شاهد توسعه و تعمیق روابط ملت‌ها با یکدیگر باشیم.

ابراهیمی‌ترکمان در پایان سخنان خود، گفت: نگاه ملت ایران به الجزایر، دوستانه است و این سطح از تعاملات فی مابین دو کشور نشان از نزدیکی فرهنگ آنهاست که امیدواریم این روابط همواره تداوم یابد.

عزالدین میهوبی، وزیر فرهنگ الجزایر هم در سخنانی، نسبت به سفر خود به کشورمان جهت افتتاح هفته فرهنگی الجزایر در تهران و مهمان‌نوازی ایرانیان به ویژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ابراز خرسندی کرد.

میهوبی برگزاری هفته فرهنگی الجزایر در تهران را گامی مؤثر در جهت توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور دانست و گفت: امیدواریم تا با برگزاری این رویداد فرهنگی، شاهد گسترش روابط بیش از پیش ایران و الجزایر باشیم.

وزیر فرهنگ الجزایر با تأکید بر اینکه بسط و توسعه روابط فرهنگی موجب همگرایی ایران و الجزایر می‌شود، گفت: مشارکت جمهوری اسلامی ایران در برگزاری جشنواره فرهنگی قسنطینه پایتخت فرهنگی الجزایر، یک اتفاق خاص و ویژه بود که به طورقطع در تعمیق روابط فرهنگی دو کشور تأثیرگذار است.

وی در سخنان خود، برگزاری هفته فرهنگی الجزایر در ایران را اراده دولت الجزایر در توسعه روابط فرهنگی با این کشور اسلامی عنوان کرد و گفت: افزایش اراده فرهنگی دو کشور منجر به افزایش اراده سیاسی آنان می‌شود. از این رو، امیدواریم که در این رویداد فرهنگی بتوانیم بخشی از طرفیت‌های فرهنگی الجزایر را در معرض دید علاقه‌مندان و دوستداران فرهنگ و هنر قرار دهیم.

میهوبی با تأکید بر اتخاذ گام‌های عملی برای پشتیبانی از تقویت و تداوم روابط دوستی و نزدیک ایران و الجزایر گفت: ما با همکاری و اتحاد می‌توانیم گام‌های عملی برای پشتیبانی از تقویت و تداوم روابط دوستی و نزدیک دو کشور به ویژه در زمینه‌هایی که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در آن مشهود است، برداریم.

وزیر فرهنگ الجزایر با تأکید بر اینکه استفاده از تجربیات ایران فایده بزرگی برای ملت الجزایر دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها یک کشور مرجع برای ما مسلمانان نیست، بلکه برای همه جهانیان است.

میهوبی در سخنان خود، یادآور شد: ایران و الجزایر دو کشور مقاومتی هستند که فرهنگ نتیجه این مقاومت خواهد بود. وقتی انقلاب دو کشور را بررسی می‌کنیم، آن اتفاقی را که رُخ‌ داده است، مطالعه می‌کنیم، که یکی از امتیازات دو انقلاب در آن است که هر چه از آن دوران می‌گذرد، ذره‌ای از ارزش‌های این رویدادها کاسته نمی‌شود و همواره ثابت قدم و استوار هستند.

وی افزود: امروز گروه‌های تکفیری، نه تنها منطقه خاورمیانه بلکه تمامی جهانی را که در آن انواع مخاطرات مرز نمی‌شناسند، تهدید می‌کنند. فراخوان فرامرزی آنها به ویژه به نسل جوان باعث نگرانی می‌شود زیرا با وعده‌های دروغین، صفوف خود را با همین نسل پُر شور و انرژی جوان، تقویت می‌کنند تا به سرعت رشد کنند.

میهوبی ضمن اشاره به علاقه‌مندی ملت الجزایر به فرهنگ، دین و مذهب و قرآن کریم گفت: گروه‌های تکفیری به نام اسلام دست به خشونت می‌زنند و تبلیغات‌ دروغین انجام می‌دهند که برای شکست داعش و گروه‌های مشابه آن، باید امت اسلامی با یکدیگر متحد شوند و از یک راهبرد جامع برای مقابله با افراط‌گرایان بهره گیرند.

وزیر فرهنگ الجزایر در پایان سخنان خود، ضمن اظهار خرسندی از سفر خود به ایران اسلامی، بر تداوم بیش از پیش روابط فرهنگی فی مابین دو کشور تأکید کرد.

بنا بر این گزارش، مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی الجزایر، فردا دوشنبه ۲۲ آذرماه با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عزالدین میهوبی، وزیر فرهنگ الجزایر، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مقامات فرهنگی ایران، سفرا و دیپلمات‌های مقیم تهران ساعت ۱۶ بعدازظهر در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار می‌شود.