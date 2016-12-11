بانک ها برای رفع موانع واحدهای تولیدی خراسان جنوبی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر٬ بی بی عصمت سرافزاری ظهر یکشنبه در کارگروه رفع موانع تولید استان بیان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی استان مربوط به توان مدیریتی آن ها نیست.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات واحدها به بحث های فنی مرتبط است، افزود: همچنین نبود بازار فروش و نقدینگی از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی خراسان جنوبی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاداری خراسان جنوبی افزود: امید است با اخذ تسهیلات، بخشی از مشکلات این واحدها رفع شود.

سرفرازی با اشاره به مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی در اخذ وام٬ بیان کرد: باید نگاه بانک ها و موسسات مالی به این واحدها تغییر کند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی موسسات مالی و بانک ها در پرداخت وام و توجیه طرح ها، اطلاعاتی به تهران می دهند که مانع رفع واحد تولیدی متقاضی می شوند.

سرفرازی با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت وام به واحدهای تولیدی بیان کرد: باید نگاه بانک ها به واحدهای تولیدی تغییر کرده و به سمت رفع مشکل پیش برویم.

وی با اشاره با تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون پاسخگویی به مردم بیان کرد: باید در راستای پاسخگویی به مشکلات واحدهای تولیدی تلاش کنیم.