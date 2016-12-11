۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان:

۳۵۰قاچاقچی در استان سمنان دستگیر شدند/ کشف ۷ میلیارد تومان قاچاق

سمنان - فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان از دستگیری ۳۵۰قاچاقچی، توقیف ۱۵۷خودرو و کشف هفت میلیارد تومان کالای قاچاق طی سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ روح الامین قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی ناجای سمنان، درباره آخرین وضعیت مبارزه با قاچاق در استان، توضیح داد: معتقدیم که قاچاق کالا یک ضربه اساسی به پیکره اقتصاد کشور می زند لذا شناسایی و انهدام شبکه های حمل و نقل و توزیع کالای قاچاق در زمره اقدامات ناجای سمنان طی سال جاری قرار دارد.

وی افزود: یکی از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که می تواند باعث کاهش تولید داخل، بیکاری و در نتیجه معضلات اجتماعی باشد لیکن باید در راستای مقابله با این پدیده شوم اقدامات تامینی و نظارتی را در دستور کار قرار داده ایم.

فرمانده ناجای استان سمنان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا از ابتدای سال جاری تا کنون هفت میلیارد و ۲۱۱میلیون تومان کالاهی قاچاق از ۳۵۰قاچاقچی کشف و ضبط شده است.

قاسمی رشد میزان کشفیات قاچاق کالا و ارز در سال جاری نسبت به مدت هفت ماهه سال گذشته را ۹۵درصد ذکر کرد و بیان داد: این نشان از عزم جدی ناجا در مقابله با پدیده شوم قاچاق است.

وی افزود: نیروی انتظامی خود را سرباز ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی می داند لذا مبارزه با قاچاقچیان ماموریت مهم پلیس به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی قلمداد می شود و پلیس در این میدان از تمام ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد.

فرمانده ناجای استان سمنان همچنین از کشف ۸۲کارتن سیگار قاچاق طی ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت: این میزان سیگار از خودروی کامیون در مسیر دامغان-سمنان کشف و ضبط شد.

قاسمی افزود: این محموله ۱۳۰ میلیون تومانی توسط چهار قاچاقچی حرفه ای کالا در تبریز بارگیری شده بود که هم اکنون عاملان در بازداشت به سر می برند.

کد مطلب 3847242

