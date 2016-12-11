کنسرت فرج علیپور و گروه «تال» تمدید شد/ در انتظار غافلگیری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم علیپور سرپرست گروه تال گفت: با توجه به استقبال مخاطبان تصمیم گرفتیم در کنسرت «شب چله لری» روز ۱۵ دی ماه یک نوبت دیگر به اجرا اضافه کنیم.

این نوازنده کمانچه اضافه کرد: در این کنسرت مخاطبان را با اجرای متفاوت غافل‌گیر خواهیم کرد و در یک بخش از تنبور لرستان رونمایی می‌کنیم که از این پس جای ویژه‌ای در سازبندی گروه «تال» خواهد داشت. به هر ترتیب در این کنسرت جلوه‌هایی از موسیقی لری لرستان و لری بختیاری با زبان‌های لری و لکی به مخاطبان عرضه خواهد شد که بخشی از ترانه‌ها برای نخستین بار روی صحنه اجرا می شود.

آیین شب چله در استان‌های لُرنشین شامل فال چِلسرو، شاهنامه‌خوانی و متل‌خوانی لُری از جمله بخش‌های این گردهمایی فرهنگی خواهد بود.