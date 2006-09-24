گروه "زرياب"در سعدآباد كنسرت برگزار مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر،"داريوش خواجه نوري " ضمن بيان اين مطلب در جمع خبرنگارن افزود: گروه"زرياب" دراين برنامه اجري متفاوتي از تلفيق موسيقي پاپ،سنتي ونواحي را ارائه خواهد داد.

اين نوازنده گيتار با اشاره به قطعات اين برنامه گفت :"غربت"،"هماي رحمت"،"پري زاد"،"افق"و"سرگشته"از جمله قطعاتي است كه به شكل تلفيقي در دستگاه هاي مختلف اجرا مي شود.

خواجه نوري در پاسخ به سوال خبرگزاري مهر مبني براينكه اجراي اين كنسرت تا چه اندازه مورد استقبال مخاطب جوان قرار مي گيرد گفت:تمام تلاش گروه بر اين بوده كه اجرايي متفاوت داشته باشد به همين دليل قطعات با سبكي كاملا ايراني تنظيم شده است كه اميدواريم مورد توجه جوانان قرار بگيرد.

وي در پايان در مورد موسيقي روز گفت: حمايت ازموسيقي شبه لس آنجلسي باعث تغييرذائقه مخاطب شده و به اشتباه عنوان موسيقي پاپ را بر آن مي گذارند كه به نظر من اگر جلوي اين نوع موسيقي گرفته نشود به موسيقي فاخر ودر خور موسيقي اصيل ايراني دست نمي يابيم .

شايان ذكر است "شهرام روحي"نوازنده فلوت ،"محمد علي خواجه نوري" نوازنده گيتارو"كامران همت پور" تنبور نواز در اين كنسرت، داريوش خواجه نوري نوازنده گيتار را همراهي مي كنند.