تیم های بهداشت و درمان اضطراری در استان سمنان ایجاد می شود

حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جمعیت هلال احمر در راستای خدمات رسانی به مردم به ویژه در موارد درمانی اقدامات زیر بنایی انجام می دهد، ابراز داشت: یکی از اقدامات بسیار موثری که در شرف انجام، تکمیل و تقویت تیم های بهداشت و درمان اضطراری است که در سطح استان، از کارشناسان حوزه های درمان و پزشکان داوطلب ایجاد می شود تا این گروه بتوانند در مواقع سوانح و حوادث با استقرار در منطقه و احداث بیمارستان های سیار جمعیت هلال احمر خدمات دهی اضطراری را به آسیب دیدگان ارائه کنند.

وی درباره برنامه های آتی هلال احمر استان سمنان نیز گفت: راه اندازی کلینیک تخصصی دندان پزشکی در دامغان طی سال ۹۶ در دستور کار قرار دارد و ساختمان این پروژه توسط یک خیر دامغانی اهدا شده است همچنین تجهیزات این مرکز از محل تملک دارایی کشور تامین خواهد شد و امیدواریم با تکمیل این بخش شاهد خدمات رسانی در حوزه دندان پزشکی به مردم دامغان باشیم.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین با بیان اینکه راه اندازی مرکز فیزیوتراپی مکانیکی در شاهرود برای سال ۹۶ در دستور کار قرار دارد که در ارائه خدمات ارتز و پروتز برای مردم شاهرود خدمات رسانی می کند، افزود: این مرکز نیز توسط خیران شاهرودی اهدا و تجهیزات آن توسط جمعیت هلال احمر مرکز تکمیل می شود.

محمدی در ادامه تصریح کرد: یکی از اقدامات اثر گذار در حوزه درمان راه اندازی مرکز همودیالیز رضویان در شاهرود است که در تیر ماه ۹۴ به بهره برداری رسید و اکنون با ۱۲ تخت در دو نوبت کاری به بیش از ۵۰ نفر از بیماران دیالیزی در شهرستان خدمات رایگان انجام می دهد.

وی افزود: به منظور ارائه خدمات بیشتر طرح توسعه مرکز همودیالیز شاهرود در دستور کار هلال احمر قرار دارد که امیدواریم در ۲۲ بهمن ماه سال جاری این طرح توسعه تکمیل شود و با همت خیران بتوان ظرفیت این مرکز را ارتقا دهیم.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان سمنان از اقدامات خوب و موثری که در استان انجام شد به مرکز توانبخشی مهدیشهر اشاره کرد و ابراز داشت: این مرکز با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان در شهریور ۹۴ راه اندازی شد که در ارائه خدمات رسانی فیزیوتراپی و کار درمانی فعالیت می کند.

محمدی در ادامه به بهره برداری از مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر سمنان در پردیس پزشکان بوعلی طی اسفند ماه ۹۴ اشاره داشت و تصریح کرد: این مرکز در ساختمانی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع احداث شد که یکی از مهم ترین خدمات آن ارتوپدی فنی ساخت اندام مصنوعی برای معلولان و جانبازان استان سمنان است که در کنار آن اقداماتی نظیر گفتار درمانی، کار درمانی و فیزیوتراپی را نیز انجام می دهد.

وی افزود: راه اندازی و فیزیوتراپی تخصصی در مرکز توان بخشی شاهرود و تبدیل آن به مرکز جامع توان انجام شده و طرح توسعه آن نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان سمنان یکی از اقدامات موثر در حوزه توزیع دارو به مرکز فوریت های دارویی هلال احمر اشاره کرد و ابراز داشت: راه اندازی داروخانه و مرکز فوریت های دارویی سمنان در سال ۹۴ راه اندازی شد و در حال حاضر داروهای عمومی، تخصصی و تک نسخه ای را برای مردم استان تامین می کند.

وی اضافه کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در صورت ارائه مجوزهای لازم طرح راه اندازی داروخانه های مجهز در دستور کار هلال احمر قرار دارد و امیدواریم به زودی محقق شود.