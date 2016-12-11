به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: ظاهراً آمریکایی‌ها می‌خواهند نیروهای خود را از خلیج فارس خارج کنند و اطراف چین و ژاپن ببرند و به انگلیسی‌ها نیابت داده‌اند که غلط‌های زیادی آنها در خلیج فارس را نمایندگی کنند؛ لذا سخنان خانم «می» در همین راستا ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران با «شل» در همان روز تهدید نخست وزیر انگلیس گفت: دولت نباید به سخنان مداخله‌جویانه انگلیس در منطقه پاداش بدهد. باید سکوت خود را بشکند و کاملا شفاف جواب زیاده‌خواهی‌های انگلیس و برخی دولت‌های عرب خلیج فارس را بدهد و صریحا اعلام کند به نفع شما نیست با دم شیر بازی کنید.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا که نزدیک به نیمی از صادرات انگلیس را پوشش می‌داد، دچار بحران جدی اقتصادی است و سعی دارد با ایران‌هراسی به کشورهای عربی سلطه یافته و در کنار آن از سفره نفت ایران نیز بی‌بهره نماند.

حبیبی با اشاره به افزایش بودجه نظامی آمریکا در سال آینده، خاطر نشان کرد: ترامپ سر ملت آمریکا کلاه گذاشت و گفت اگر سر کار بیایم بودجه نظامی آمریکا را که در خاورمیانه مصرف می‌شود، صرف تغییر پل‌ها، راه‌ها و بزرگراهها و سدهای فرسوده می‌کنم. مردم هم گول خوردند به او رأی دادند. اما امروز بودجه نظامی آمریکا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اکنون سنا بودجه نظامی 618 میلیارد دلاری آمریکا را تصویب کرده و 60 میلیارد دلار هم به جنگ در خارج آمریکا اختصاص داده است. یعنی تهدیدات نظامی آمریکا نه تنها کاهش نیافته بلکه بودجه هم برای آن اختصاص داده‌اند!

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در توافق برجام، تصریح کرد: با آنکه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر نشان دادند جز در چپاول ملت‌ها و کشورها هیچ توافقی در هیچ زمینه داخلی و خارجی ندارند؛ بخصوص در مورد مقابله با ایران تصویب کردند هیچ اختلافی با یکدیگر نداشته و اجماع آنها در مقابله با ملت ایران چیزی است که روی آن توافق دارند.

حبیبی اظهارکرد: دولت باید شفاف بگوید در برابر بدعهدی آمریکا چه می‌خواهد بکند و همچنین مسئولیت حسن و قبح برجام را بپذیرد و ناکامی در این توافق را به دیگران نسبت ندهد.

وی افزود: همانطور که رئیس جمهور گفت، تصمیمات در مورد برخورد و مقابله به مثل با آمریکا در رابطه با نقض برجام به اطلاع عموم می‌رسد اما متأسفانه درباره نشستی که چهارشنبه گذشته به این منظور تشکیل شد هیچگونه اطلاع‌رسانی شفافی در مورد مصوبات شورایعالی امنیت ملی مبنی بر مقابله به مثل، به مردم داده نشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: مردم باید بدانند دولت پاسخ بدعهدی آمریکا را چگونه می‌خواهد بدهد تا از آن با تمام قدرت حمایت کنند.

حبیبی با اشاره به مسئولیت دیگر کشورهای عضو 1+5 در مسئله برجام، خاطرنشان کرد: دولت باید از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس مطالبات خود را در مورد برجام پیگیری کند و از آنها بخواهد در برابر نقض عهد و شرارت آمریکایی‌ها موضع بگیرند.

وی سکوت خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با نقض برجام را جای بحث و تامل دانست و گفت: دولت باید با اروپا با صراحت صحبت کرده و همچنین در همراه کردن چین، روسیه و دیگر اضلاع موافق در این مطالبه‌گری، تلاش خود را بکند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه درخصوص ابهام در رسیدگی به جرایم حقوق‌بگیران نجومی گفت: مردم منتظر رأی دیوان محاسبات در مورد جرائم حقوق‌بگیران نجومی هستند. متأسفانه رئیس دیوان محاسبات تاکنون این سؤال را پاسخ نداده است که آراء دیوان در مورد پرونده‌های نجومی که فرآیند دادرسی را طی کرده باشد چیست؟ نجومی‌بگیران را با تذکر و نصیحت در مورد استرداد وجوه به خزانه نمی‌توان مجازات کرد. دیوان یک محکمه نظارتی است و باید رأی بدهد. رأی دیوان کجاست؟

حبیبی با اشاره به پیروزی‌های ارتش سوریه در حلب تصریح کرد: حلب به عنوان بزرگترین پایگاه تروریستها در سوریه در حال سقوط کامل است. ارتش سوریه و نیروهای مقاومت هر روز گلوی تروریستها را در این شهر بیشتر می‌فشارند و آنها روزهای آخر حیات ننگین خود را می‌گذرانند.

وی با بیان اینکه بمباران موضع ارتش عراق در حلب توسط آمریکا نیز کاملا قابل تأمل است، افزود: سقوط شهر «سرت» در لیبی نشان می‌دهد رمقی در جان داعش باقی نمانده است. این پیروزی بزرگی است که نیروهای مقاومت توانستند با شکست تروریستها امنیت و صلح را برای منطقه و حتی جهان به ارمغان بیاورند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به میلاد پیامبر اعظم(ص) و آغاز هفته وحدت تاکید کرد: این روزها سالروز وفات شیخ شلتوت یکی از بنیانگذاران وحدت بین مذاهب است؛ وی به همراه آیت الله بروجردی زیرساخت وحدت مذاهب اسلامی را بر اساس «تقریب» بنا نهادند.

حبیبی ادامه داد: امروز مسلمانان باید بر اساس همین زیرساخت به جنگ دشمنان اسلام بروند. پدیده داعش و القاعده یک پدیده دست‌ساز استعمار است. آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نمی‌خواهند مسلمانان زیر خیمه‌ای زندگی کنند که صدای خوش قرآن بیاید و پیامبر اسلام پیروی شود و مسلمانان به سوی یک قبله صف بکشند.

وی تصریح کرد: مسلمانان جهان باید به جبهه مقاومت بپیوندند تا بتوانند کفار، مشرکین و نیز منافقین را شکست دهند. تکریم و تعظیم پیامبر و قرآن کریم و تکیه به مکتب اهل بیت تنها راه نجات مسلمان و تضمین وحدت مذاهب اسلامی است.