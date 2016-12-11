دولت با لایحه دو فوریتی از کاهش تعداد اعضای شوراها جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری در جریان دستور اول جلسه سیصدو یازدهم شورای شهر تهران که به تبادل نظر اعضای شورای شهر در خصوص لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت خواستار ارائه لایحه ای دو فوریتی از جانب دولت به مجلس برای جلوگیری از کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران شد.

وی در این خصوص تصریح کرد: در انتهای مجلس پیشین کاری غیر کارشناسی انجام گرفت که بر اساس آن تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش یافت که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این موضوع اگر در قالب طرحی دو فوریتی برای شهر تهران و ۷ کلانشهر دیگر از سوی دولت به مجلس فرستاده شود ممکن است تا در انتخابات آینده اعمال شود و در غیر این صورت شوراها ۴ سال از موضوع عقب می افتند و آینده آن نیز قابل پیش بینی نیست.

وی در ادامه به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: موضوع کوچک سازی دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که شعار دولت های مختلف بوده است موضوعی مهم و استراتژیک است که می تواند برای نظام اداری کشور بسیار مهم و موثر باشد.

انصاری اظهار داشت: دو لایحه مدیریت شهری و درآمدپایدار شهرها می تواند به تحقق این شعار کمک کند.

وی در ادامه به موضوع انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم اشاره کرد و گفت: بهتر است فعلا تهران و ۷ کلانشهر دیگر را از اجرای لایحه ۱۸ ماده ای که به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است مستثنی کرده و شرایط خاصی را برای آنها اعمال کنیم.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: قطعا با انتخاب شهردار توسط مردم رابطه شورا و شهردار باید به مانند مجلس و دولت تعریف شود تا شورا بتواند به صورت دقیق تر بر ارکان زیر مجموعه شهرداری نظارت داشته باشد.

انصاری ادامه داد: بر این اساس شورا می تواند به معاونین شهردار رای اعتماد بدهد و در زمان بروز مشکل آنها را استیضاح و یا عزل کند.

وی تاکید کرد: تشکیل دیوان محاسبات شهری یکی از نکات مهم و استراتژیکی است که باید برای تامین جایگاه نظارتی شورا به صورت جدی دیده شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بحث استقلال خزانه شهر و ذیحسابی های شهری از مدیریت شهر به مانند دولت باید به صورت جدی پیش بینی شود.

انصاری در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهری هشدار داد: اگر این استدلال وجود داشته باشد که شهرها درآمد پایدار دارند، باید آن را به خزانه ریخته و دولت از طریق تخصیص به استانداری آن را به شهرها باز گرداند بنابراین باید شاهد اتفاق امروز شهرها در خصوص تراکم فروشی و ساخت و سازهای بی رویه در شهرها باشیم.

وی تاکید کرد: برای تصمیم گیری در خصوص درآمدهای پایدار شهرها باید به صورت جدی تعمق صورت گیرد و برنامه ای اندیشیده شود که شهرها برای اداره خود نیاز به منابع خارج از چارچوب درآمدهای پایدار نداشته باشند.