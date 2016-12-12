عضویت ۸۰ نفر در کانون تئاتر کودک و نوجوان همدان

نوشین بیگلریان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از زمان حضور جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به همدان این جشنواره رونق بیشتری گرفت و چشمگیر شد، افزود: حضور جشنواره در استان همدان سبب شد تا بسیاری از کارگردانان این عرصه فعالیت خود را به سمت ساخت کارهایی با مضمون کودک و نوجوان سوق دهند و باپشتکار و جدیت مضاعفی آثار خود را تولید کنند.
وی با اشاره به فعالیت ۳ ساله کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان، بیان کرد: هماکنون ۸۰ نفر در سنین مختلف عضو این کانون هستند و حمایت از گروههای اجرایی تئاتر کودک و نوجوان در طی سال، برگزاری کلاس های آموزشی نمایش خلاق برای رده سنی کودک، خردسال و نوجوان، برگزاری جلسات نقد و بررسی، افتتاح خانه عروسک از جمله برنامههای این کانون در طی سال است.
مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان عنوان کرد: جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان تاثیر مهمی در نگرش و رفتار کودکان دارد چراکه کودکان از طریق دیدن نمایش بسیاری از آموزشهای اخلاقی و تربیتی را فرامیگیرند.
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