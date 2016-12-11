به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حبیب زاده بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت توزیع واکسن آنفولانزا در داروخانهها به خبرنگار مهر گفت: توزیع واکسن با آغاز فصل سرد در داروخانهها آغاز شده و تاکنون کمبودی گزارش نشده است.
وی افزود: در حال حاضر پنج نوع واکسن در داروخانهها به فروش میرسد که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و همه آن ها مورد تائید وزارت بهداشت است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان انواع واکسنها را شامل فرانسوی، ایتالیایی، هلندی، روسی و کرهای دانست و گفت: واکسن آنفولانزا از اواسط شهریورماه توزیع میشود.
به گفته حبیب زاده به دلیل اینکه آنفولانزا از جمله بیماریهای ویروسی است که شکل ویروس با تغییرات مداوم همراه است، اضافه کرد: واکسن این بیماری همهساله با تغییر در ترکیبات همراه است و اینطور نیست که یکبار تزریق آن فرد را در مقابل بیماری به صورت دائم العمر محافظت کند.
وی تأکید کرد: تغییر ترکیبات مکرر واکسن موجب شده این واکسن نمونه ایرانی نداشته باشد و به قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش رسد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه تنها برخی افرادی که حساسیتهای ویژه دارند نمیتوانند واکسن تزریق کنند، اضافه کرد: در غیر این صورت مانعی در تزریق واکسن نداریم.
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