صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار استقلال تهران برابر تراکتورسازی تبریز گفت: بازی پرهیجان و پراسترسی را شاهد بودیم. هر دو تیم شناخت کاملی از یکدیگر داشتند و همین باعث شد تا دو تیم بازی زیبایی را از خود ارائه دهند. نفرات تراکتور کاملا شناخته شده بودند و برخی از آنها بازی فیزیکی را انجام دادند. خط هافبک تراکتورسازی با بازیکنانی مثل محمد نوری، محمد ابراهیمی و سروش رفیعی نبض بازی را در اختیار گرفته بودند و آنها نسبت به هافبک های استقلال تلاش بیشتری از خود به خرج دادند.

مدافع پیشین استقلال تاکید کرد: البته استقلال در نیمه اول عملکرد خوبی مقابل تراکتور داشت و توانست از اشتباه دروازه بان تراکتورسازی استفاده برده و دقایق ابتدایی دیدار گلزنی کند و حتی شانس این را داشت که در نیمه اول به گل های خود اضافه کند اما مهاجمان این تیم دقت لازم را نداشته و نتوانستند به گل دست پیدا کنند. بهرحال استقلال باید نقاط ضعفش را با تمرینات بیشتر برطرف کند تا در دیدارهای آینده با صلابت بیشتری به میدان برود.

مدیر آکادمی باشگاه استقلال همچنین در خصوص علت کنارگذاشتن سیاوش اکبرپور از تیم جوانان این باشگاه و اینکه آیا این مسئله ارتباطی به درگیری چند هفته پیش وی دارد؟ گفت: اکبرپور چند روز پیش استعفایش را به من داد و با توجه به اینکه دیدار حساسی را روز پنجشنبه مقابل جوانان پرسپولیس خواهیم داشت استعفای سیاوش را پذیرفتیم. تیم را به سیروس دین محمدی سپردیم تا بتوانیم در دیدارهای آینده در رده جوانان به موفقیت دست پیدا کنیم.