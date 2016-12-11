توضیحات شهرداد روحانی درباره اجرای آینده ارکستر سمفونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران درباره جزئیات اجرای آینده این مجموعه گفت: در این اجرا قطعه کنسرتو پیانو شماره ۲ رخمانیف به همراهی سولیست پیانو امیرمهیار مرادی اجرا می‌شود. همچنین برای این اجرا، قطعات «مارش اسلاو» از چایکوفسکی، «پاوان از گابریل فوره»، «پوئم سمفونیک آوای مردگان کامیل سن سان» و قطعه «بر فراز کوه سنگی از موسورسکی» انتخاب شده‌اند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران ضمن ابراز خشنودی از استقبال مخاطبان علاقه‌مند به موسیقی کلاسیک تصریح کرد: اجراهای پیشین با استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان مواجه شد که نشان‌دهنده تلاش تمام اعضای ارکستر سمفونیک تهران، برنامه‌ریزی خوب تمام عوامل دست اندرکار در بنیاد رودکی و همدلی تمام کسانی است که به نوعی در زمینه‌سازی این اجرا نقشی بر عهده داشتند.

روحانی افزود: در اجرای قبلی به خاطر استقبال زیاد، برنامه در دو نوبت در یک شب روی صحنه رفت که این اتفاق در دنیا بسیار معمول است. در این مورد خاص هم چون سالن تالار وحدت امکان برنامه‌ریزی برای دو سانس مجزا در دو روز متفاوت را نداشت هر دو سانس در یک شب روی صحنه رفت. خوشبختانه در اجرای فوق تمام سالن پر شد که این نشان دهنده میزان علاقه مخاطبان به موسیقی کلاسیک است.