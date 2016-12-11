نگاه ساختاری، حلقه مفقوده لایحه مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلائی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی نخستین دستور جلسه امروز شورای شهر تهران که به تبادل نظر اعضای شورای شهر در خصوص لایحه مدیریت شهری اختصاص داشت بر ضرورت نگاه ساختاری به مدیریت شهری در لایحه مدیریت شهری تاکید کرد.

وی در این خصوص گفت: آنچه در این لایحه تدوین شده است بیشتر ماموریت محور است و به ساختار و سازمان مدیریت یکارچه شهری نمی پردازد.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این موضوع حتی در بخش های ماموریت های پیش بینی شده با مدیریت یکپارچه شهری در تعارض است که از آن جمله می توان به مدیریت یکپارچه بر منابع آب اشاره کرد.

طلائی اظهار داشت: به نظر می رسد باید به تعریف ساختار مدیریت یکپارچه شهری به عنوان حلقه مفقوده این لایحه توجه شود به گونه ای که مشخص شود که ساختار و سازمان مدیریت یکپارچه شهری چیست و چه سازمانهایی و در چه نقش هایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی در ادامه بر ضرورت نگاه از پایین به بالا در خصوص شوراها تاکید کرد و گفت: می توان از این فرصت استفاده کرد و ساختار شوراها را از شورای محل تا شورای شهر در نظر گرفت و به یکپارچگی در ساختار نظام شورایی رسید.