امكان آلودگي آب هاي زير زميني از طريق زباله هاي بيمارستاني / دفن زباله هاي بيمارستاني داراي راديو اكتيو

رئيس محيط زيست شهر تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، گفت: طبق قانون پسماندها مصوب مجلس ، توليد كننده پسماندهاي ويژه وظيفه امحاء و بي خطر سازي آنها را دارد كه در اين مورد وزارت بهداشت موظف به انجام اين امر است.

شينا انصاري در ادامه ، مسئوليت سازمان محيط زيست را مسئوليت نظارتي عنوان كرد وگفت: سازمان محيط زيست پيگيري هاي زيادي در اين زمينه انجام داده است تا بيمارستان هاي تهران مجهز به سيستم تصفيه فاضلاب و اتاق خنك كننده براي نگهداري زباله هاي خطرناك بيمارستاني شوند كه تا امروز از 135 بيمارستان تهران 105 بيمارستان به تجهيزات اتاق خنك كننده مجهز شده است.

وي ، اتاق خنك كننده را محلي براي نگهداري زباله ها در دماي پايين به جهت كم خطر بودن نگهداري آنها در اين دما عنوان كرد و افزود: تعداد زيادي از مراكزي كه نسبت به تجهيز به سيستم هاي بهداشتي مقاومت كرده اند ، به مراجع قضائي ارجاء شده اند.

انصاري ، شيرابه هاي توليد شده به وسيله اين زباله ها كه به فرآورده هاي خوني و ترشحات عفوني و حتي مواد راديو اكتيو آلوده اند را بسيار خطرناك توصيف كرد و افزود: وزارت بهداشت جهت امحاء بهداشتي زباله هاي خود نيازمند اعتبار است كه به نظر مي رسد هنوز تامين نشده است.

وي ، استفاده زراعي از آب هاي منطقه كهريزك كه محل دفن زباله است را خطرناك دانست و اضافه كرد: بايد بررسي بر روي منابع آبي اين منطقه انجام گيرد تا تاثيراين زباله ها بر روي آب مشخص گردد. هرچند اين مواد بالقوه حاوي آلودگي هاي بسياري هستند كه توانايي توليد انواع بيماري ها را داراست.