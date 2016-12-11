انجام بیش از ۱۲ هزار آزمون بر روی آب قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، علی جان صادق پور با اشاره به اقدامات و فعالیتهای آبفای قم در راستای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب گفت: به طور مستمر شبکههای آب شهری، آب شیرین، منابع، مخازن، خطوط انتقال، تصفیهخانههای آب و فاضلاب و شهرهای تابعه مورد پایش قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه روزانه آزمونهای فیزیکی، شیمایی، میکربی، بیولوژی و کلر سنجی به منظور اطمینان از سلامت آب انجام میشود، اظهار داشت: در مجموع در این آزمونها به صورت روزانه ۳۳ نمونهبرداری از آب انجام شده و ۳۱۸ آیتم مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اینکه در طول سال نظارت بر شستشوی شبکه، مخازن، کلر شویی و شوکهای کیفی تصفیهخانه طبق برنامه انجام میشود، ابراز داشت: در همین راستا سالانه شستشوی ۱۰۰ کیلومتر خطوط انتقال، ۱۱۰۰ کیلومتر شبکه آبرسانی و ۸۰ هزار مترمکعب مخزن در دستور کار قرار دارد.
وی ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای و آزمایشگاهی به دانشپژوهان در غالب تفاهمنامه با دانشگاهها بدون اخذ هزینه، همکاری در انجام پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری در آزمایشگاه مرجع را از جمله فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب قم برشمرد.
صادق پور از انجام سنجش لحظهای آنلاین کیفی، بررسی و شناسایی باکتریهای شاخص با دستگاه PCR و نظارت بر تأمین مواد گندزدا حدود ۲۵۰ تن و مواد منعقد کننده حدود ۱۸۰ تن و تست سیلندرهای یک تنی گاز کلر خبر داد و ابراز داشت: پایش آب فضای سبز سطح شهر در راستای جداسازی شبکه آب فضای سبز از شبکه شهری و بروز رسانی نقشه کیفی GIS برای منابع زیرزمینی شهر قم از دیگر اقدامات آبفای قم در راستای کنترل کیفیت و بهداشت آب قم است.
وی در پایان با بیان اینکه آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب قم دارای گواهینامههای Iso OHSAS، کفایت تخصصی انجام آزمون میکربی و شیمایی و معتمد محیطزیست است، ابراز داشت: ارزیابیهای اولیه نیز به منظور اخذ گواهینامه نامه ۱۷۰۲۵ به عنوان آزمایشگاه مرجع انجام شده است.
