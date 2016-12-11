  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

۱۰۰ خانه بوم گردی در کرمان راه اندازی شده است

۱۰۰ خانه بوم گردی در کرمان راه اندازی شده است

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از راه اندازی ۱۰۰ خانه بوم گردی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جاذبه های گردشگری استان کرمان گفت: امروز ۳۵ کارشناس طبیعت گردی از سراسر کشور وارد کرمان می شوند.

وی افزود: کارشناسان طبیعت گردی از شهربابک، رفسنجان، کرمان، شهداد و ماهان به مدت پنج روز از جاذبه های استان دیدن می کنند.

به گفته وفایی هدف از این اقدام استفاده از تجربیات این استان در زمینه بوم گردی و آشنایی هر چه بیشتر آنها با فرصت های سرمایه گذاری مناطق گردشگری است.

وفایی با اشاره به اینکه کرمان رتبه اول کشوری در حوزه طبیعت گردی و راه اندازی خانه های بوم گردی را داراست، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ خانه بوم گردی در این استان راه اندازی شده است.

وی گفت: تسهیلات خوبی برای راه  اندازی این واحدها پرداخت شده است.

وی از اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر با راه اندازی خانه های بوم گردی خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این افراد بانوان هستند.

کد مطلب 3847292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها