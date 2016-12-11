۱۰۰ خانه بوم گردی در کرمان راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جاذبه های گردشگری استان کرمان گفت: امروز ۳۵ کارشناس طبیعت گردی از سراسر کشور وارد کرمان می شوند.

وی افزود: کارشناسان طبیعت گردی از شهربابک، رفسنجان، کرمان، شهداد و ماهان به مدت پنج روز از جاذبه های استان دیدن می کنند.

به گفته وفایی هدف از این اقدام استفاده از تجربیات این استان در زمینه بوم گردی و آشنایی هر چه بیشتر آنها با فرصت های سرمایه گذاری مناطق گردشگری است.

وفایی با اشاره به اینکه کرمان رتبه اول کشوری در حوزه طبیعت گردی و راه اندازی خانه های بوم گردی را داراست، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ خانه بوم گردی در این استان راه اندازی شده است.

وی گفت: تسهیلات خوبی برای راه اندازی این واحدها پرداخت شده است.

وی از اشتغالزایی برای ۵۰۰ نفر با راه اندازی خانه های بوم گردی خبر داد و افزود: ۷۰ درصد این افراد بانوان هستند.