برگزاری هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در رابطه با سلسله همایش‌های رویداد مشهد ۲۰۱۷، اظهار کرد: فراخوان ارسال مقالات این اجلاس که به میزبانی مشهد است، تا پایان آذر ماه جاری ادامه دارد.



وی با اشاره به اینکه این همایش در روزهای ۱۶ تا ۱۸ اسفند ماه جاری بر پا می شود، افزود: در این اجلاس پیش بینی می‌شود ۴۰۰ میهمان داخلی و خارجی حضور پیدا کنند، همچنین طی دو روز برگزاری این اجلاس ۱۵ سخنرانی خارجی ارائه و ۱۵ پنل موازی در حوزه ایمنی برپا می‌شود.

دبیر کمیته آسیایی جامعه ایمن تصریح کرد: در دی ماه سال گذشته، شورای سیاستگذاری اجلاس به ریاست شهردار مشهد و مشارکت فرمانداری و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شمال شرق کشور تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه هشت کمیته تخصصی در این خصوص تشکیل شده است، گفت: حوزه‌های ایمنی و حمل و نقل شهری، سلامت و بهداشت محیط زیست، ایمنی در اماکن و محیط‌های شهری، خدمات شهری، طراحی شهری و شهرسازی ایمن، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، فرهنگ شهروندی و جامعه ایمن و مدیریت ایمنی و خطرپذیری در این راستا تشکیل شده است.

وی از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه جامعه ایمن نیز در حاشیه این اجلاس خبر داد و ابراز کرد: تاکنون ۲۰۰ فیلم به دبیرخانه رسیده و علاقه مندان تا یکم بهمن می‌توانند آثار خود را در حوزه جامعه ایمن به دبیرخانه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه نخستین جشنواره کاریکاتور جامعه ایمن از دیگر برنامه‌های این اجلاس بوده و تاکنون ۱۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است، بیان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار در این بخش نیز پنجم اسفند ماه آینده است، همچنین کمیته علمی این اجلاس متشکل از اعضای اصلی هیات عملی دانشگاه‌ها از کشورهای تایوان، سوئد، آمریکا، فرانسه، ژاپن، کلمبیا و بنگلادش است.

دبیر کمیته آسیایی جامعه ایمن با تاکید به اینکه پس از پایان اجلاس و در روزهای ۱۹ تا ۲۱ اسفند آینده نخستین کارگاه تخصصی تربیت مربی مدیریت بحران نیز با ارائه سه نفر از اساتید بین المللی سازمان ملل متحد برای ۴۰ نفر از مدیران شهر مشهد برگزار می‌شود، عنوان کرد: پس از برگزاری این دوره، مشهد به قلب تپنده مدیریت بحران تبدیل می‌شود.