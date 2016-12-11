زمین مجتمع فرهنگی هلال احمر شاهرود تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در خلال برگزاری آیین تجلیل از داوطلبان هلال احمراستان سمنان به مناسبت روز جهانی داوطلب به میزبانی سالن همایش های هلال احمر شاهرود با بیان اینکه این شهرستان دارای دو هزار و ۶۰۰داوطلب فعال در جمعیت هلال احمر است، ابراز داشت: احداث موسسه فرهنگ امدادی هلال احمر در شاهرود می تواند یکی از زیرساخت های مهم در راستای تقدیر از فعالیت های اعضای جمعیت هلال احمر باشد.

وی افزود: استان سمنان از لحاظ تعداد اعضای هلال احمر رتبه نهم کشور را دارد و این نشان دهنده ظرفیت بالای این جمعیت در دیار قومس است لذا داشتن زیرساخت های فرهنگی، تفریحی، علمی، پژوهشی، درمانی و آموزشی می تواند در زمره ملزومات هلال احمر این استان مستعد باشد که دراین راستا، فرمانداری ویژه شاهرود آماده اهدای زمین برای ساخت زیرساخت فرهنگی هلال احمر این شهرستان است.

معاون استاندار سمنان همچنین گفت: این استان محل اتصال شرق به غرب کشور محسوب می شود و از نظر قرار گرفتن در بین الحرمین دارای تعداد قابل توجهی زائر عبوری علی بن موسی الرضا(ع) است لذا هلال احمر از جمله نهادهایی است که همواره در سخت ترین شرایط به مردم خدمت رسانی می کند و در راستای نشاندن لبخند توام با رضایت به مسافران نهایت تلاش و همت خود را به کار می بندد.

هاشمیبیان داشت: ۵۰۰امدادگر هلال احمر با کمترین امکانات بیشترین خدمات رسانی را حتی در دورترین نقطه شهرستان انجام می دهند و نه تنها در ۱۴آذر ماه بلکه باید در تمام طول ایام سال زحمات این قشر از جامعه را ارج نهیم زیرا هلال احمر پرچم دار مجموعه خدمت رسانی به مردم است.

وی به فعالیت های شاخص جمعیت هلال احمر در خدمت رسانی به حادثه برخورد دو قطار در سمنان اشاره کرد و ابراز داشت: این حادثه رخداد درناکی بود که اتفاق افتاد و موضوعی که در این بین حائز اهمیت بود همکاری و تعامل همه نیروهای هلال احمر در استان سمنان است که توانستند ۱۸۰نفر از آسیب دیدگان این حادثه را به موقع امداد رسانی و به مراکز درمانی انتقال دهند.

فرماندار شاهرود تصریح کرد: در شب حادثه برخورد دو قطار ماموران هلال احمر با توجه به خستگی و فشار کاری زیاد برای کمک و امداد رسانی به چند گردشگر که در منطقه ابر شاهرود گرفتاربرف شده بودند اعزام شدند و در ساعات بامدادی توانستند آنها را نجات دهد و همه این موارد نشان می دهد امداد رسانی شب و روز و خستگی نمی شناسد و این نهاد زحمتکش همواره در خدمت رسانی به مردم کوشا است.

هاشمی افزود: در حادثه گم شدن کوهنورد در قله شاهوار همکاری هلال احمر در کنار کوهنوردان، ارتش و سایر نهادها بسیار ستودنی و شرح حال این همکاری از گفته های فرزند آن مرحوم بسیار شنیدنی است که تاکید داشت «وحدت و انسجامی که در نجات پدرم در شاهرود وجود داشت بی نظیر بود».

وی تاکید کرد: امداد گری نوعی کار خیر محسوب می شود که ماندگار است و امیدواریم با تقویت توان این نهاد بتوانیم قدم کوچکی را در راستای حمایت از این مجموعه برداریم.