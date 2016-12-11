به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مدعیان اوزان ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از ظهر امروز یکشنبه در شهر بوداپست مجارستان در حال برگزاری است که مصطفی حسین خانی در دور سوم مغلوب حریف روس شد.

حسین خانی در دور نخست در حالی که در تایم نخست ۹ بر صفر از آمیت کومار هندی پیش بود، با توجه به مصدومیت حریف، پیروز میدان شد. وی در دور دوم به مصاف یاکوب گور از ترکیه رفت و با نتیجه ۲ بر صفر از سد حریف گذشت، اما در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی در برابر ماگومد قربان علی اف از روسیه با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد.

حسین خانی در صورت حضور قربان علی اف در دیدار فینال شانس ادامه کار برای کسب مدال برنز را دارد.