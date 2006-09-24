آخرين شروط كروبي ؛ ائتلاف با اصلاح طلبان مشروط به حضور آنان در انتخابات با تابلوي اعتماد ملي است

اسماعيل گرامي مقدم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت : در ديدار شب گذشته گروههاي اصلاح طلب با دبير كل حزب اعتماد ملي، نظر اين گروه ها بر اين بود كه كروبي درانتخابات آتي نقش پدري ايفا كنند و همانگونه كه در گذشته اين نقش را برعهده داشته است، نقشي جداي از دبير كلي حزب اعتماد ملي را براي وحدت بين گروه هاي اصلاح طلب ايفا كنند.

گرامي مقدم افزود: مهدي كروبي شخصيتي است كه بيشترين تلاش را براي همگرايي اصلاح طلبان درگذشته داشته است و در اين ديدار گروه هاي اصلاح طلب خطاب به كروبي تاكيد كردند دلخوري هايي وجود دارد و ما هم آنها را مي دانيم، شما بايد بزرگوارانه با دلخوري هايي كه مي دانيم حق است، برخورد كنيد و كروبي هم پاسخ داد كه من قطعا همان كروبي هستم كه دنبال كار مي دويدم واز اصلاح طلبان دفاع مي كردم و دريكسالي كه در برخي مي خواستند در خط امام انحراف ايجاد كنند، ايستادگي كردم و در آينده هم براي كليه اصلاح طلبان تلاش خواهم كرد.

سخنگوي حزب اعتماد ملي گفت: كروبي همچنين در اين ديدار گفت ليستي كه من ارائه خواهم داد با تابلوي حزب اعتماد ملي خواهد بود و تلاش مي كنم بيش از 90 درصد اين فهرست با ليست گروه هاي ديگر اگر آنان به ائتلاف رسيدند يكسان باشد و پيشنهاد مي كنم گروههايي كه باهم همفكر هستند، بيشتر با هم كار كنند و بيشتر با يكديگر به تبادل نظر بپردازند تا گروههايي كه بيشتر به هم نزديك هستند، ائتلاف بين آنان اتفاق بيفتد و ما هم در حزب اعتماد ملي تيمي راتشكيل داديم تا با همه گروه ها رايزني كنند. ليست نهايي كه اعتماد ملي مي دهد يك ليست ائتلافي باشد ، ولي با تابلوي حزب اعتماد ملي.

گرامي مقدم تصريح كرد: ما با اسم حزب اعتماد ملي در انتخابات شركت مي كنيم.

وي در خصوص ائتلاف حول محور كروبي نيز گفت: كروبي پاسخ داده است كه من به عنوان يك سرباز كوچك در خدمت كليه اصلاح طلبان بودم، ‌هستم و در آينده خواهم بود، ولي الزاماتي درجامعه ايجاد شد كه مجاب شدم حزب تشكيل دهم، لذا من براي همگرايي واقعي با شما جلسه گذاشتم. البته اين به منزله آن نيست كه بدون تشكيلات وارد انتخابات شوم وحتما ما بايد تابلوي حزب اعتماد ملي در انتخابات حاضر شويم ولي اين همگرايي رادر ليست امان ايجاد مي كنيم و اكنون با خيلي از گروههاي اصلاح طلب در حال رايزني هستيم تا يك ائتلاف واقعي شكل بگيرد نه يك ائتلافي كه فردا هم اگر قدرت را به دست گرفتيم، به زودي از هم متلاشي شود.

سخنگوي حزب اعتماد ملي ادامه داد: كروبي تاكيد كرد چنانچه ائتلاف مبنايي صورت بگيرد براي آن كار و تلاش خواهيم كرد و در آينده هم از آنان به طور تشكيلاتي خواهيم خواست كه مباني اصلاحات و خط امام و كليه منافع گروههاي اصلاح طلب را در آن مسندي كه قرار مي گيرند، حفظ كنند.

گرامي مقدم اظهار داشت: كروبي در ديدار شب گذشته با گروههاي اصلاح طلب همچنين گفت كه اگر ائتلاف فقط بر اين اساس باشد كه حالا هر گروهي يك سهمي داشته باشد، ولي فردا دوباره بحث هاي اختلاف برانگيزي به وجود آيد ما اين را به صلاح اصلاح طلبان نمي دانيم.

به گزارش "مهر" سخنگوي حزب اعتماد ملي در خصوص موافقت كروبي با درخواست اصلاح طلبان مبني بر ائتلاف در انتخابات تصريح كرد: كروبي هميشه با اين تعابير بزرگوارانه برخورد مي كنند و خيلي از اصلاح طلبان گفتند كه شما نقش پدري را ايفا كنيد، وي گفت من كليه تلاشم را براي پيوند گروههاي اصلاح طلب خواهم كرد و به عنوان يك سرباز كوچك اين نقش را ايفا مي كنم .

گرامي مقدم ادامه داد: اين به هر حال مي تواند به منزله پاسخ مثبت باشد و اگر گروه هاي اصلاح طلب در واقع در اين رايزني كه وجود دارد با حزب اعتماد ملي مثبت برخورد كنند، پيش بيني هم مي شود ائتلاف خوبي در ارائه ليست ها انجام بگيرد.

وي تاكيد كرد : موضوع ائتلاف حول محور كروبي را بايد گروه هاي اصلاح طلب بگويند، ولي كروبي ليست خود رابه گونه اي خواهد چيد كه اين ائتلاف حقيقي در ليست كروبي به وجود آيد، ولي زير تابلو و نشان حزب اعتماد ملي.

گرامي مقدم تصريح كرد: اين موضوع كه حزب اعتماد ملي با تابلوي خود در انتخابات شركت نكند به طور كلي منتفي است چون در شوراي مركزي اين تصميم اتخاذ شده است ولي اينكه جلسات با ساير گروههاي اصلاح طلب ادامه پيدا كند تا با حزب اعتماد ملي در ارائه ليست ها توافق صورت گيرد، يك اصل است.