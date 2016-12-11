  1. سلامت
  2. درمان
۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

جلسه کمیته کشوری کاشت حلزون شنوایی برگزار شد

جلسه کمیته کشوری کاشت حلزون شنوایی برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته کشوری کاشت حلزون شنوایی وزارت بهداشت، در تالار مناقصات هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که روز یکشنبه ۲۱ آذر ۹۵ در محل هیئت امنای صرفه جویی ارزی برگزار شد، دکتر متصدی و دکتر خرسندی از مرکز کاشت حلزون بیمارستان امیر اعلم، دکتر طالع از گروه توانبخشی مرکز کاشت حلزون شنوایی مشهد، دکتر اجل لویان از مرکز کاشت حلزون بیمارستان بقیه الله الاعظم، دکتر دانشی از مرکز کاشت حلزون بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، خانم دکتر ربیعی ریاست شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، خانم اکبری کارشناس شورای عالی پزشکی و همچنین دکتر محمدحسین دشتی و دکتر هومن نریمانی به عنوان نمایندگان هیئت امنای صرفه جویی ارزی حضور داشتند.

در این جلسه مسائلی چون بررسی درخواست های مراکز کاشت حلزون، درخواست های شرکت های تامین کننده پروتزهای حلزون شنوایی، گزارش مشکلات مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان، بررسی کنگره های مرتبط با کاشت حلزون شنوایی در سال ۲۰۱۷ و بررسی درخواست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 3847315
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها