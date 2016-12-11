جلسه کمیته کشوری کاشت حلزون شنوایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که روز یکشنبه ۲۱ آذر ۹۵ در محل هیئت امنای صرفه جویی ارزی برگزار شد، دکتر متصدی و دکتر خرسندی از مرکز کاشت حلزون بیمارستان امیر اعلم، دکتر طالع از گروه توانبخشی مرکز کاشت حلزون شنوایی مشهد، دکتر اجل لویان از مرکز کاشت حلزون بیمارستان بقیه الله الاعظم، دکتر دانشی از مرکز کاشت حلزون بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، خانم دکتر ربیعی ریاست شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، خانم اکبری کارشناس شورای عالی پزشکی و همچنین دکتر محمدحسین دشتی و دکتر هومن نریمانی به عنوان نمایندگان هیئت امنای صرفه جویی ارزی حضور داشتند.

در این جلسه مسائلی چون بررسی درخواست های مراکز کاشت حلزون، درخواست های شرکت های تامین کننده پروتزهای حلزون شنوایی، گزارش مشکلات مرکز کاشت حلزون شنوایی اصفهان، بررسی کنگره های مرتبط با کاشت حلزون شنوایی در سال ۲۰۱۷ و بررسی درخواست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.