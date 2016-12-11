به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح الله شاکری زواره‌ای بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش وحدت حوزه و دانشگاه با رویکرد چالش‌ها و راهکارهای فرارو که در دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: وحدت حوزه و دانشگاه یکی از جدی‌ترین مطالبات انقلاب اسلامی است و اگر اندیشه‌های امام خمینی(ره) را بررسی کنیم اهداف امام در طراحی این وحدت کاملا روشن است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به وحدت حوزه و دانشگاه کم توجهی شده است، ادامه داد: امروزه این وحدت در حد جلسات یادبود روز وحدت حوزه و دانشگاه است و اگر به طور جدی به این مهم بپردازیم بسیاری از مسائل کشور و دغدغه‌های علمی حل می‌شود و این کم توجهی به عدم نهادینه کردن وحدت حوزه و دانشگاه بر می‌گردد.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی گفت: در بومی سازی علوم باید هر دو قشر حوزه و دانشگاه دخیل باشند، در حالی که هنوز هم بعضی از سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی از غرب گرفته شده و تدریس می‌شود.

حجت الاسلام شاکری با اشاره به الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی، عنوان کرد: اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی می‌توانند در این عرصه خط و مشی تعیین کنند و دغدغه بیافرینند.

وی با تأکید بر بازخوانی اندیشه‌های امام(ره) و مقام معظم رهبری در مورد وحدت حوزه و دانشگاه، یادآور شد: البته منکر نیستیم که این اندیشه‌ها تا حدی اجرایی شده است، اما بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران کافی نیست و برای رسیدن به افق علمی روشن باید این وحدت را بیشتر کرد.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی قم تصریح کرد: اگر می‌خواهیم پویایی انقلاب را در طول سالیان داشته باشیم باید از حوزه و دانشگاه به عنوان دو فکر خلاق و طراح جامعه به طور هم زمان بهره ببریم.

دانشگاه معارف اسلامی از ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه است

حجت الاسلام شاکری اظهار داشت: دانشگاه معارف اسلامی از ثمرات وحدت حوزه و دانشگاه است که در بهمن ماه سال ۸۵ تأسیس شد.

وی ادامه داد: پرورش نیروی متخصص و توانمند از دورن حوزه‌های علمیه برای حضور عالمانه در دانشگاه‌ها زا مهم ترین اهداف تأسیس دانشگاه معارف اسلامی است.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی ادامه داد: در دانشگاه معارف اسلامی نیروهای تحصیل کرده حوزوی و دانشگاهی را در مقطع ارشد و دکتری جذب کرده‌ایم و بعد از فارغ التحصیلی وارد دانشگاه‌ها می‌شوند.

حجت الاسلام شاکری اضافه کرد: با توجه بعد از انقلاب اسلامی تحولی در دروس ایجاد شد و نزدیک به ۱۰۰ عنوان درسی و ۲۰۰ عنوان کتاب کمک درسی را همکاران پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی آماده کرده و در اختیار دانشگاه‌ها قرار دادیم.

وی با اشاره به اینکه دانش افزایی اساتید دانشگاه‌ها نیز از دیگر اهداف دانشگاه معارف اسلامی است، گفت: بعد از گذشت یک دهه از تأسیس دانشگاه معارف اسلامی تا کنون ۱۲۰۰ نفر دانشجو جذب این دانشگاه شده‌اند و ۱۲۵ نفر فارغ التحصیل مقطع دکترا و ۳۰۰ نفر نیز فراغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد بوده‌اند.

اندیشمندان حوزه و دانشگاه و اسلامی سازی علوم انسانی

رئیس دانشگاه معارف اسلامی بیان کرد: به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه چهارشنبه ۲۴ آذر ماه همایشی با عنوان وحدت حوزه و دانشگاه با رویکرد چالش‌ها و راهکارهای فرارو در دانشگاه معارف اسلامی با سخنرانی آیت الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در این همایش یک میزگرد با حضور حجت الاسلام حمید پارسانیا، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین حسین کچوئیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود و از خانواده دو شهید مدافع حرم که یکی روحانی و دیگری دانشجو بوده تجلیل می‌شود.

حجت الاسلام شاکری بیان داشت: باید نقاط وحدت میان حوزه و دانشگاه را تقویت کرد تا اندیشه امام راحل مغفول واقع نشود و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برای تحول اسلامی سازی علوم انسانی تلاش کنند و سرفصل‌های متناسب با نیاز جامعه را طراحی کنند.