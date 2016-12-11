سند ملی منطقه ای تولید، اشتغال و صادرات خراسان جنوبی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی پیوست نگاری فرهنگی اساتید دانشگاه های خراسان جنوبی اظهار کرد: این کارگاه از روز سه شنبه ۲۳ آذر در دانشگاه بیرجند آغاز و تا روز پنج شنبه ۲۵ آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ نفر از اساتید برای شرکت در این کارگاه ثبت نام کرده اند، بیان کرد: این کارگاه شامل سه مرحله پیش از کارگاه، حین کارگاه و پس از کارگاه است.

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مرحله پیش کارگاه تعداد پنج مقاله برای تعدادی از اساتید در حوزه فرهنگی تهیه شده تا پس از مطالعه به تعدادی از سوالات پاسخ بدهند، عنوان داشت: مرحله حین کارگاه نیز دارای دو بخش عمده مهارتی و آموزشی است.

حسینی ادامه داد: در مرحله پس از کارگاه نیز طرح‌های اجرایی استان را شناسایی کرده و در اختیار اساتید قرار می دهیم تا پیرامون این طرح‌ها به تعریف پیوست فرهنگی بپردازند.

عضویت ۸۰ درصد اساتید خراسان جنوبی در بسیج

وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی قبل از اجرای هر پروژه، ابعاد مثبت و منفی آن پروژه را شناسایی کرده و برای تقویت ابعاد مثبت آن پروژه فعالیت دارد، افزود: با توجه به اینکه تنها سازمانی که به صورت جدی و ملی در راستای پیوست فرهنگی کار می کند سازمان بسیج اساتید بوده از این رو این سازمان در سراسر کشور متولی اجرای پیوست فرهنگی شده است.

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی از عضویت ۸۰ درصد اساتید استان در بسیج خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳۴۰ حلقه علمی پژوهشی با حضور اساتید برجسته استان تشکیل شده که درآن اساتید به همراه دانشجویان طرح هایی را دنبال می‌کنند.

وی به برنامه های این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های سازمان بسبج اساتید خراسان جنوبی تشکیل حلقه‌های علمی بوده که در حال حاضر در حلقه‌های علمی پژوهشی خراسان جنوبی طرح‌های در زمینه استان تعریف شده است.

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی، افتتاح خانه آموزش پژوهش بسیج اساتید در دانشگاه پیام نور بیرجند را یکی دیگر از اقدامات این سازمان در استان عنوان کرد و گفت: این خانه مکانی برای بحث، گفت وگو اساتید بوده و اساتید در آن به تبادل اطلاعات می‌پردازند.

حسینی با بیان اینکه حلقه‌های صالحین بسیج اساتید از دیگر برنامه‌هایی است که با قوت دنبال می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر تمامی اساتید بسیجی استان در حلقه‌های صالحین عضویت دارند.

وی اضافه کرد: در هر حلقه بین ۱۲ تا ۱۸ نفر از اساتید عضو بوده واعضا در بخش های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مهارتی با یکدیگر به تبادل اطلاعات می پردازند.

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی همچنین به برگزاری جلسات هم اندیشی در موضوعات مختلف از جمله معضلات طلاق، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی از دیگر برنامه‌های ما در خراسان جنوبی است.

شناسایی و مزیت سنجی پتانسیل های خراسان جنوبی

وی اضافه کرد: در طول سال در هر کدام از دانشگاه‌های خراسان جنوبی طبق برنامه ریزی باید بین دو تا سه کرسی آزاداندیشی برگزار شود.

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی از تدوین سند ملی منطقه‌ای تولید، اشتغال و صادرات توسط بسیج اساتید استان خبر داد و گفت: این سند در موازات با برنامه‌های دیگر نبوده بلکه یک برش با نگاه اقتصاد مقاومتی در تولید، اشتغال، صادرات در قالب آمایش است.

حسینی، شناسایی و مزیت سنجی پتانسیل های استان را یکی از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: زعفران، زرشک، عناب، گردشگری و معدن از جمله پتانسیل ها و مزایای استان بوده که باید برای استفاده از آن برنامه ریزی درستی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بعد از شناسایی مرحله دیگر به برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت ها است، عنوان داشت: این سند با نگاه اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام خواهد داشت.

جانشین رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی با بیان اینکه این سند کمک می کند تا روند رو به رشد استان را در چند بخش پر کند، بیان داشت: این طرح تا پایان سال آماده می‌شود.