به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه مدیرکل ارشاد آذربایجانغربی اظهار داشت: وزارت ارشاد در سند توسعه فعالیتهای قرآنی کشور وظیفه ترویج و تبلیغ فرهنگ قرآنی را بر عهده دارد.
حجتالاسلام محمد باقر کریمی گفت: امسال هفته قرآن و عترت در هشت استان منتخب برگزار شده که نخستین استان برگزار کننده آذربایجانغربی است و خوشبختانه دستگاههای مختلف همانند شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز برای برگزاری برنامههای مربوط به این هفته اهتمام ویژهای داشتهاند.
وی ادامه داد: در دومین روز از هفته قرآن و عترت در استان علاوه بر برگزاری ادامه برگزاری محافل انس با قرآن کریم برنامه نمایشنامه خوانی نیز عصر امروز در ارومیه برپا میشود.
در ادامه معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۹۰ اثر از هنرمندان سطح استان به نمایش گذارده شده است بیان کرد: هنرمندانی از ارومیه، نقده و بوکان آثاری در رشتههای معرق، مشبک، معرق چوبی، بافتههای داری، صنایع چوبی انتزاعی، سفالگری، کاشی هفت رنگ، گلدوزیهای سنتی، تذهیب، مینیاتور، رودوزی سنتی و سفال در نخستین نمایشگاه صنایع دستی قرآن و عترت به نمایش گذاردهاند.
افسانه رنجبر گفت: بیشک برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت مناسبی برای محک هنرمندان این رشته بوده و برای ترویج فرهنگ قرآنی نیز، برگزاری نمایشگاههای موضوعی ادامه مییابد.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۷ آذر ماه همه روزه در خیابان امام(ره) ساختمان معاونت صنایع دستی ارومیه دایر بوده و چنانچه با اقبال همشهریان رو به رو شود، این مدت قابل تمدید است.
بازدید از این نمایشگاه برای عموم مردم آزاد بوده و علاقمندان میتوانند در دو شیفت صبح و بعد از ظهر از این نمایشگاه بازدید کنند.
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