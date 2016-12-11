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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه:

۴۳ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد گناوه کمک جهیزیه ازدواج گرفتند

۴۳ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد گناوه کمک جهیزیه ازدواج گرفتند

بوشهر - مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه از پرداخت ۴۳ مورد کمک هزینه جهیزیه به نو عروسان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد بوشهر، مراد شمس‌الدینی اظهار داشت: ۴۳ نوعروس تحت حمایت در سال جاری از کمک جهیزیه ازدواج بهره‌مند شدند که جمعا برای این تعداد ۸۶۰  میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: برای هر نو عروس مبلغ ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد که به صورت بلاعوض به آنها پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه خاطر نشان کرد: کمیته امداد علاوه بر پرداخت کمک هزینه ازدواج به عروس و دامادان تحت حمایت، با برگزاری دوره های آموزشی همسرداری، بهداشت جسمی روانی، تربیت کودک، احکام اولیه خانواده، اصول و مهارتهای زندگی، مدیریت اقتصاد خانواده، آنها را برای یک زندگی پایدار آماده می کند.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مهارت های زندگی مددجویان اشاره کرد و افزود: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی باعث افزایش مهارت های زندگی می شود و افزایش مهارت زندگی عامل مهمی در تعیین کیفیت زندگی و موفقیت آنها در جنبه های مختلف زندگی اعم از فردی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی است.

شمس الدینی یادآور شد: در سال جاری بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی ویژه خانواد های مددجو با موضوعات مختلف زندگی برگزار شد که تاثیرات خیلی خوبی بر زندگی خانواد های مددجو داشته است.

کد مطلب 3847323

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