۴۳ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد گناوه کمک جهیزیه ازدواج گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد بوشهر، مراد شمس‌الدینی اظهار داشت: ۴۳ نوعروس تحت حمایت در سال جاری از کمک جهیزیه ازدواج بهره‌مند شدند که جمعا برای این تعداد ۸۶۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: برای هر نو عروس مبلغ ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد که به صورت بلاعوض به آنها پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه خاطر نشان کرد: کمیته امداد علاوه بر پرداخت کمک هزینه ازدواج به عروس و دامادان تحت حمایت، با برگزاری دوره های آموزشی همسرداری، بهداشت جسمی روانی، تربیت کودک، احکام اولیه خانواده، اصول و مهارتهای زندگی، مدیریت اقتصاد خانواده، آنها را برای یک زندگی پایدار آماده می کند.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مهارت های زندگی مددجویان اشاره کرد و افزود: برگزاری این کارگاه‌های آموزشی باعث افزایش مهارت های زندگی می شود و افزایش مهارت زندگی عامل مهمی در تعیین کیفیت زندگی و موفقیت آنها در جنبه های مختلف زندگی اعم از فردی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی است.

شمس الدینی یادآور شد: در سال جاری بیش از ۱۰۰ کارگاه آموزشی ویژه خانواد های مددجو با موضوعات مختلف زندگی برگزار شد که تاثیرات خیلی خوبی بر زندگی خانواد های مددجو داشته است.