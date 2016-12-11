قاچاق کالا پایه های اقتصادی هر کشوری را با سستی مواجه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز یکشنبه ۲۱ آذر ماه در دهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: قاچاق کالا و ارز به اقتصاد کشور آسیب خواهد رساند و پایه‌های اقتصادی هر کشوری را سست خواهد کرد.

زاهدی افزود: در دستگاه های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا به صورت جدی تلاش های صورت گرفته و تلاش داریم که از ورود کالا هایی که با سلامت شهروندان سر و کار دارد از جمله مواد غذایی، دارویی و آرایشی به طور کامل مبارزه شود.

وی با اشاره به اینکه کالا های ممنوعه از جمله انواع مشروبات نیاز به ساماندهی جدی دستگاه های متولی است، گفت: با این نوع کالاها باید با جدیت برخورد شود چرا که ورود این نوع کالاها سبب مشکلات فراوانی خواهد شد.

استاندار کردستان اظهار داشت: امیدواریم برای ساماندهی مردمان مرز نشین و کول بران در راستای حرکت قانونی راهی برای اشتغال آنان در نظر گرفته شود.

زاهدی افزود: باید از کسانی به صورت قانونی مبادله کالا را انجام می دهند حمایت شود و از کسانی که خارج از چارچوب عمل می‌کنند به خصوص در مورد کالاهای ممنوعه برخورد جدی صورت گیرد.

در هشت ماهه سال جاری میلیون ها کالای قاچاق کشف شده است

رضا میرزایی دبیر شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان در این جلسه گفت :استان کردستان دارای پنج معبر مرزی است که از این تعداد دو مورد مربوط به شهرستان بانه، دو مورد مربوط به مریوان و یک معبر هم مربوط به سروآباد است.

وی اظهار داشت: در هشت ماهه امسال برخورد با کالاهای قاچاق از جمله کالا های ممنوعه بسیار خوب بوده و در این راستا ۲۸۷ هزار و ۳۹۷ قوطی و شیشه مشروبات الکلی و ۵۶ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار کشف و ضبط شده است.

میرزایی از کشف و ضبط کالا های بسیاری در هشت ماهه امسال در کردستان خبرداد و گفت: دو میلیون و ۵۵۸ هزار و ۸۲۶ قلم دارو، ۲۹ هزار دستگاه موبایل، ۱۰۰ هزار و ۱۱۰ کلیوگرم برنج، ۱۲۱ هزار و ۱۹۴ متر پارچه، ۳ هزار و ۱۹۴ قطعه عتیقه‌جات، ۵ هزار و ۷۱۴ قطعه دستگاه لوازم یدکی، دو هزار و ۹۸۴ پرونده در رابطه با قاچاق کالا و ارز در استان طی سال‌جاری تشکیل و یک‌هزار و ۸۷۷ وسیله نقلیه سبک و سنگین در استان توقیف شده است.

دبیر شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان از شناسایی و متلاشی کردن ۳۶ باند در استان خبر داد و گفت: دو هزار و ۹۸۴ متهم در زمینه قاچاق کالا و ارز در هفت ماه امسال در استان دستگیر شده‌اند.

وی عنوان کرد: قاچاق در کردستان به واسطه مرزی بودن آن امری طبیعی بوده ولی خوشبختانه با انجام اقدامات گسترده‌ای که به ویژه طی سال‌های اخیر صورت گرفته شاهد مهار قابل توجه این پدیده شوم اقتصادی هستیم.

به گفته وی، ۷۰ درصد از برنامه‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان بر اصل پیشگیری و ۳۰ درصد نیز اقدامات مبارزه‌ای و برخوردی است.