به گزارش خبرنگار مهر، سیروس فتحی ظهر یکشنبه در جمع مدیران و مربیان پرورشی مدارس منطقه بردخون اظهار داشت: بیشتر از آنکه به فکر حضور دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی هنری باشیم، کشف و شناسایی استعدادها را در برنامه قرار دهیم.

وی سند تحول را شالوده اصلی و سنگ بنای برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: حیات طیبه بر اساس تعالیم الهی و آسمانی اجرا می‌شود و با همت والای مدیران و مربیان انجام می گیرد.

فتحی افزود: برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به صورت سیستمی شکل می‌گیرد و اگر همه نقش خود را به صورت منسجم ایفا کنند نتیجه مناسبی خواهد داشت و در غیر این صورت موفقیتی حاصل نمی‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: نگاه یک برنامه تربیت محور بر اساس بهره‌مندی از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها است و مدیران فرهنگی چنین رویکردی دارند.

وی حضور و مشارکت سازنده را در پرسش مهر خواستار شد و گفت: فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا مشارکت حداکثری در این برنامه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه کارشناسان حوزه پرورشی استان، مدیران و مربیان پرورشی پیرامون حوزه پرورشی و فرهنگی و هنری به بیان مشکلات، ایده ها و خواسته های خود شدند.