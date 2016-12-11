۶۰نشریه درکردستان مجوز انتشار دارند/آماده همکاری با اقلیم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری ظهر امروز در نشست با هیات رسانه ای و مدیران انتشارات استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق در سنندج، اظهار داشت: حمایت از نشریات محلی و توجه به توسعه فعالیت های رسانه ای در سراسر استانها یکی از سیاست های محوری دولت تدبیر و امید است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ نشریه در استان کردستان مجوز فعالیت و انتشار دریافت کرده اند که ۴۳ مورد از این نشریات طی سه سال اخیر و در دولت تدبیر و امید صاحب مجوز انتشار شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان کرد: خوشبختانه بخش زیادی از نشریاتی که طی سه سال اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده اند به صورت منظم و مستمر چاپ می شوند.

وی با اشاره به دو زبانه بودن نشریات محلی در استان کردستان، گفت: شمار زیادی از این نشریات دو زبان کردی و فارسی منتشر می شوند و این مهم یکی از اقدامات خوب و مناسب در راستای توجه به فرهنگ کردستان است.

حجت الاسلام جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی های مشترک اقلیم کردستان عراق و استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به این ویژگی های مشترک باید ارتباطات بین د.و طرف بیش از گذشته تقویت شود.

وی از آمادگی استان کردستان برای برگزاری نمایشگاه و جشنواره مطبوعات کردی در اقلیم کردستان عراق خبر داد و افزود: در کنار این مهم ما آمادگی میزبانی از برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی و هنری از سوی استان های سلیمانیه و اربیل را داریم.

در این دیدار مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرد و گفت: تلاش در راستای تقویت و توسعه ارتباطات بیش دو طرف ضروری است و دولت نیز از این مهم استقبال می کند.

جلال شریعتی رئیس شورای اسلامی شهر سنندج هم در سخنانی عنوان کرد: با توجه به فرهنگ مشترک باید ارتباط بین دو طرف افزایش یابد و از این ظرفیت فرهنگی به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.