مردم درباره میزان درآمدهای نفتی سوال دارند/ مسئولان پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قدیری ابیانه ظهر یکشنبه در نشستی با موضوع جریان شناسی سیاسی ایران معاصر اظهار کرد: در دوران خدمت به عنوان سفیر مکزیک ۳۰۰ نفر با تبلیغات و سخنرانی‌های صحیح مسلمان شدند.

وی با بیان اینکه در ایران هنگامی که می‌خواهند مسئله حجاب را مطرح کنند روایات و احادیث را بیان می‌کنند، افزود: تبلیغ اسلام در خارج از کشور مهندسی معکوس است.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا ادامه داد: در ابتدای امر باید ثابت شود که حجاب بر حق و به نفع زن است و سپس از قرآن و روایات ائمه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه مبشرین مسیحی واقعیت‌های باور خود را در جوامع اسلامی بیان نمی‌کنند، بیان کرد: علی رغم اینکه دین اسلام یک ساعت تفکر را بالاتر از ۷۰ سال عبادت می‌داند اما برخی کلیساها عقل و استدلال را بزرگ‌ترین دشمن ایمان می‌دانند.

قدیری ابیانه با تاکید بر اینکه در جهت تبلیغ دین اسلام باید مخاطب خود را به خوبی بشناسیم، عنوان کرد: امروزه با توجه به کمبودها و خلاءهای موجود در جامعه زمینه برای تبلیغ اسلام فراهم است لذا در این راستا کار روحانیون بسیار ارزنده و تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه علما و روحانیون باید تمام توان خود را برای گسترش اسلام در جهان به کار گیرند، گفت: یکی از ابزارهای تبلیغ اسلام در دنیا استفاده از اینترنت و فضای مجازی است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه هر بسیجی باید یک معاونت بین المللی تبلیغی داشته باشد، اظهار داشت: استفاده از هنر در تبلیغ اسلام بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه باید مسابقات نقاشی جهانی در سطح کودکان و حرفه‌ای برگرفته از روایات در ایران برگزار شود، بیان داشت: اگر احادیث و روایاتی که در اسلام وجود دارد را مسیحیت داشت، امروز کل دنیا را فرا می‌گرفت.

میزان درآمدهای نفتی سوالی در اذهان عمومی

قدیری ابیانه با بیان اینکه سؤالات و شبهات زیادی در اذهان مردم وجود دارد، افزود: یکی از سؤالات متداول مردم در جامعه درباره درآمد نفتی ایران در سال ۹۱ است که باید جوابگوی آن‌ها باشیم.

وی با اشاره به اینکه برخی مردم تصور ناکارآمدی نظام را دارند، بیان کرد: امروزه همه مردم تصور می‌کنند حق و حقوقشان به شیوه‌های مختلف ضایع شده است.

قدیری ابیانه با بیان اینکه تصوری که در مورد ناکارآمدی نظام وجود دارد به دلیل تصور چندین برابری از درآمد نفت است، گفت: این تصورات به تدریج زمینه نارضایتی را به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۱ که اوج درآمد نفتی ایران بوده است ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که در ایام تحریم حداکثر روزانه یک میلیون دلار نفت فروخته شده که در هر دو صورت اداره کشور تنها از این درآمدها امکان پذیر نیست.

دولت به اندازه هشت سال درآمد نفتی بدهی دارد

قدیری ابیانه با بیان اینکه بدهی دولت به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: بیش از هشت سال درآمد نفتی را دولت پیش خور کرده است.

وی ادامه داد: مجلس قبلی تصمیم گرفت یارانه ۳۰ درصد جمعیت پردرآمد کشور را قطع و هزینه آن را برای اشتغال زایی افراد نیازمند اختصاص دهد اما دولت کنونی تمام تلاش خود را برای محقق نشدن این طرح به کار برد.

سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا با اشاره به اینکه سهم ۳۰ درصد جمعیت برخوردار کشور سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: اگر نتیجه برجام برداشته شدن تمامی تحریم‌ها هم بود باز هم وضعیت به قبل تحریم‌ها بر نمی‌گشت.

میانگین کار مفید در ادارات ۲۲ دقیقه

وی با بیان اینکه متاسفانه طبق آمار ارائه شده مقدار کار مفید در ادارات دولتی ایران ۲۲ دقیقه در روز است، عنوان کرد: در دنیا سال به سال سن بازنشستگی افزایش می‌یابد اما در ایران به صورت معکوس عمل می‌شود و تعداد بازنسشتگان از شاغلین بیشتر است.

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه تعطیلات مناسبتی در ایران به ۲۷ روز رسیده است در صورتی که این تعداد در دیگر کشورها هفت روز است، تصریح کرد: با این وضعیت کشور را نمی‌توان اداره کرد و باید نگاه‌های خود را تغییر دهیم.

وی افزود: اسلام کار را عزت می‌داند اما تمامی فیلم و سریال‌هایی که در ایران تولید می‌شود کار کردن را جان کندن معرفی می کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه برخی منبرها مراکز توقع افزایی شده است، گفت: در کشوری که مشکل فقر وجود دارد نباید کارها به تعطیلی کشیده شود.